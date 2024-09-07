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الخارجية الفرنسية تدعو لتشكيل حكومة موحدة وحل أزمة المركزي

الخارجية الفرنسية تدعو لحل أزمة المركزي بشكل عاجل

7 سبتمبر، 2024 2:11 م
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مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

حثت الخارجية الفرنسية على ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة مصرف ليبيا المركزي، مشددة على أهمية تشكيل حكومة موحدة في البلاد.

 وأكدت الخارجية الفرنسية دعمها لجهود الوساطة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرة أن الأزمة الراهنة تمثل تهديدًا لاستقرار الاقتصاد الليبي وأمن البلاد.

كما حذرت الخارجية الفرنسية في بيانٍ من المخاطر التي قد تواجه ليبيا في حال استمرار الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين. كما نبهت إلى أن العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية قد تتضرر إذا لم يتم حل الأزمة.

وشدد البيان على أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا يتطلب استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة قادرة على تنظيم انتخابات تلبي تطلعات الشعب الليبي.

بدورها أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ تجاه الأزمة التي يشهدها مصرف ليبيا المركزي.

وحذرت الخارجية البريطانية من أن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً قد تزيد من تعقيد العلاقات بين ليبيا والمؤسسات المالية العالمية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن التطورات الأخيرة قد تؤثر سلباً على تعاملات ليبيا مع البنوك الدولية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي في البلاد. ودعت الخارجية البريطانية الأطراف الليبية إلى التعاون الجاد مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق توافق سياسي يضمن قيادة فعالة وشفافة للمصرف المركزي، بما يساهم في استقرار النظام المالي الليبي.

بريطانيا متخوّفة حيال أزمة المصرف المركزي وتأثيرها على العلاقات الدولية
بريطانيا متخوّفة حيال أزمة المصرف المركزي وتأثيرها على العلاقات الدولية

بدوره أعربَ وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية عن قلقه المتزايد إزاء الأزمة التي يواجهها المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن هذا الوضع يثير مخاوف جدية لدى المؤسسات المالية العالمية.

وأوضح الوزير البريطاني في بيان بالخصوص، أن التطورات الأخيرة تزيد من تعقيد العلاقات بين ليبيا والبنوك الدولية.

ودعا الوزير الأطراف الليبية إلى التوصل إلى اتفاق سريع من أجل تأمين قيادة فعالة وشفافة للمصرف المركزي، بحسبِ البيان.

من جهتها أكدَتْ الخارجية الأمريكية – مكتب شؤون الشرق الأدني التابع لوزارة، على أن السُلطات الليبية مطالبة بضمان مصداقية مصرف ليبيا المركزي وحلّ الأزمة دون الإضرار بسمعته الدولية.

7 سبتمبر، 2024 2:11 م
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