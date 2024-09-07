البنك الأوروبي يُخطط لمنح قرض 300 مليون يورو للمغرب

أفادت تقارير حديثة بأن البنك الأوروبي للاستثمار يستعد لتقديم تمويل بقيمة 300 مليون يورو لشركة «الطرق السيارة بالمغرب» المملوكة للدولة.

وبحسبِ ما أكدتهُ بلومبيرغ يأتي هذا القرض لدعم جزء من خطة الشركة الاستثمارية التي تمتد من عام 2024 إلى 2033، والتي تهدف إلى إنشاء 1200 كيلومتر إضافية من الطرق السريعة.

وبحسب وثائق صادرة عن البنك الأوروبي، فإن القيمة الإجمالية للبرنامج الاستثماري تبلغ 643 مليون يورو، حيث يسعى المشروع إلى توسيع شبكة الطرق السريعة في المغرب، مما يعزز حركة التجارة ويسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة، إلى جانب تقليص الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

وفي سياقٍ منفصل، أفادت مؤسسة «فيتش سولوشنز» بأن الحكومة المغربية تخطط للاستثمار في تكنولوجيا أميركية بقيمة 27.5 مليون دولار؛ بُغية تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر.

وأوضحتْ مؤسسة «فيتش سولوشنز» أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الغرب لمواجهة تحديات نقص المياه.

ووفقًا لتقديرات مؤسسة «فيتش سولوشنز»، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة إنتاج مياه الشرب المحلاة في المغرب إلى أكثر من مليون متر مكعب يومياً، مما يشكل ارتفاعًا بنسبة 189% مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 0.53 مليون متر مكعب يوميًا.

وبحسبِ مؤسسة «فيتش سولوشنز» تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المغرب لتعزيز أمنه المائي والتكيف مع التغيرات المناخية التي تزيد من حدة ندرة المياه في المنطقة.