الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية الممطرة على مناطق الشمال الغربي

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن يستمر تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق الشمال الغربي مع توقعات بسقوط أمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق، مما يسبب جريان الأودية المحلية؛ في حين تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً في هذه المناطق.

في المناطق «من رأس اجدير حتى سرت، مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة»

تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق مثل الجبل وجنوبه، وباطن الجبل، والقريات، بالإضافة إلى ترهونة ومسلاته ومزده وبن وليد وبعض المناطق الساحلية الغربية، والأمطار قد تكون غزيرة أحياناً، خاصة على مناطق الجبل والدواخل، مما يسبب جريان الأودية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية، في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية، مع توقع انخفاض تدريجي بدءاً من مساء الإثنين.

أما في مناطق «الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد»

من المتوقع أن تتكاثر السحب مساء اليوم على رأس لانوف والمناطق الجنوبية مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية، والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

وفي مناطق «الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة»

فبحسب الأرصاد، ستتكاثر السحب الرعدية الممطرة مع سقوط أمطار جيدة على مناطق غات وغدامس والحمادة والمناطق الحدودية مع الجزائر، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية، وتصل درجات الحرارة القصوى إلى ما بين 35 و40 درجة مئوية مع زيادة متوقعة يوم غد.

في مناطق «الواحات والسرير وتازربو والكفرة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع توقع تكاثر السحب مساء الغد على الواحات واحتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.