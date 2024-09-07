أسعار النفط تُسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مطلع 2023

شهدت أسعار النفط أكبر تراجع أسبوعي لها خلال 11 شهرًا، متأثرةً بصدور تقرير الوظائف الأميركية الضعيف الذي جسد المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأمر الذي انعكس و أثر سلبًا على الأسعار.

وبحسبِ وكالة بلومبيرغ، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% ليستقر عند 67.67 دولار للبرميل، مسجلًا بذلك أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر 2023.

ومن المتوقعِ ان يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا خلال العام المقبل 2025 في حال عدم تدخل تحالف أوبك بلس في خفض معدلات الإنتاج.

وبحسبِ توقعات مجموعة سيتي فإن لم يتخذ التحالف إجراءات إضافية لخفض الإنتاج وزيادة الإمدادات من الدول خارج التحالف، فإن سعر الخام سيتقلص إلى 60 دولارًا، الأمر الذي سيدفع الأسعار إلى المزيد من الانخفاض ومن المرجح أن تصل الأسعار إلى 50 دولارًا للبرميل، بحسب التوقعات.

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

وفي الأثناء.. خفّض تحالف أوبك+ توقعاتهِ بشكلٍ طفيف حول مستقبل الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ.

وبحسبِ بيان تحالف أوبك+؛ جاء التخفيض بناءً على مراجعتهِ لحجم الطلب على الخام من الصين، في حين توقع التحالف أنَ الطلب العالمي على الذهب الأسود سيسجل 2.1 مليون برميل يوميًا، ويعدّ هذا المستوى أقل بــــ 135 ألف برميل مقارنةً بالتوقعات السابقة.