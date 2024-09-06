هطول أمطار غزيرة على مناطق الشمال والجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق الشمال الغربي، وهطول أمطار جيدة إلى غزيرة خاصة على الجبل الغربي وتشمل مناطق الجنوب الغربي مما يتسبب في جريان الأودية المحلية، في حين تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق البلاد، وفقا لنشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تتكاثر السحب الرعدية الممطرة من حين إلى آخر على بعض مناطق الجبل و القريات وترهونة ومسلاتة ومزدة وبني وليد وبعض مناطق الساحل الغربي، قد تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتكون حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحياناً بسبب السحب الرعدية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية تصل إلى 41 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الساحل الممتد من شحات إلى أقصى الساحل وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية وتصل إلى 38 درجة مئوية على مناطق الخليج.

الجفرة وسبها وغات ودامس والحمادة



تتكاثر السحب الرعدية الممطرة من حين إلى آخر على مناطق غات والبركت وتهالا والعوينات وغدامس والحمادة والجفرة وسبها وما جاورها وجنوب القطرون، وتكون جيدة على بعض هذه المناطق مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تنشط أحيانا بسبب السحب الرعدية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

الواحات و السرير وتازربو والكفرة

اكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.