عقيلة صالح: المجموعات المسلحة تعيق السيادة.. والمصالحة الوطنية ضرورة ملحة

عقيلة صالح: مطالبة بإخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة

انتقاد السجون خارج القانون والابتزاز الممارس ضد مؤسسات الدولة

الدعوة لوقف الاغتيالات والعمل السياسي المشوه بالتهديد

مجلس النواب يقدم مقترح قانون للمصالحة وجبر الضرر بمشاركة النخب

المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، يضع إصبعه على الجرح العميق الذي ينزف في قلب ليبيا؛ فالمجموعات المسلحة ليست فقط تمارس القوة والسيطرة، بل تسيطر على مفاصل الدولة، وتحتل الشارع الليبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يشير عقيلة صالح إلى أن هذه المجموعات تحكم العاصمة، وتسيطر على مقرات الدولة، بل وتعمل على إرهاب موظفيها. فكيف يمكن لدولة أن تتعافى وتستعيد سيادتها إذا كانت هذه المجموعات تفرض نفسها بالقوة وتهدد حياة الموظفين والناس العاديين؟ كيف يمكن لليبيا أن تحقق انتقالًا سياسيًا سلسًا وتدريجيًا في ظل هذه الظروف العصيبة؟

يرى رئيس مجلس النواب أن الحل لا يكمن في مجرد الحديث عن الهدوء والمصالحة، بل يتطلب ذلك وقوف الشعب الليبي صفًا واحدًا في وجه هذا الانفلات الأمني، وأن يطالبوا صراحة بإخلاء العاصمة من هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، التي باتت تشكل حجر عثرة أمام استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. إنها دعوة مباشرة لكل ليبي وليبية للمشاركة في استعادة السيادة الوطنية وتقرير مصير الوطن.

وفي سياق حديثه عن الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا، أشار عقيلة صالح إلى واحدة من أكثر القضايا الحساسة التي تواجه البلاد، وهي وجود سجون خارجة عن القانون. هذه السجون التي تفتقر لأي سلطة قضائية تُشكل وصمة عار على جبين العدالة الليبية، إذ تُمارس فيها انتهاكات وابتزازات ضد المواطن العادي والموظفين على حد سواء. يتساءل صالح بمرارة كيف يمكن تحقيق انتقال سياسي سلس في ظل هذه السجون التي تفتقد لأي إطار قانوني، حيث يُسجن الناس ويُعذبون خارج نطاق القانون ودون محاكمات عادلة؟

عقيلة صالح: المجموعات المسلحة تحتل الشارع الليبي، والدعوة لمصالحة وطنية تبدأ من الجنوب لإنهاء التهميش. يجب على الليبيين الوقوف صفًا واحدًا لاستعادة السيادة.

استمرار عمليات الاغتيال في ليبيا لأسباب سياسية بات يشكل تهديدًا حقيقيًا لأي محاولة لإعادة بناء الدولة. صالح يدين بشدة هذه العمليات، سواء كانت اغتيالات أو محاولات اغتيال، ويعتبرها جزءًا من مسلسل العنف الذي يمزق ليبيا. لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى الوحدة والوقوف صفًا واحدًا أمام هذا المد من العنف. فبرغم الخلافات السياسية والصراعات المستمرة، يبقى الوطن فوق الجميع. يجب أن نتعلم من دروس الماضي، ونتكاتف جميعًا في وجه أي تهديد للوحدة الوطنية.

لا يتوقف عقيلة صالح عند حدود الأمن والسيطرة، بل يشدد على أن الدولة الليبية تتحمل مسؤولية أكبر من مجرد الحماية. إن دولة المواطنة الكاملة والمساواة التامة هي الهدف الأساسي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه. يجب أن تتحول الدولة الليبية من مجرد سلطة حماية إلى سلطة رعاية وخدمة المواطن. على الحكومة أن تعمل بجد لتلبية احتياجات المواطن البسيط، وضمان حقوقه في المساواة والعدالة.

مشروع قانون المصالحة وجبر الضرر: خطوة نحو الأمام

في خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا، كشف عقيلة صالح أن مجلس النواب كلفه بإعداد مقترح قانون للمصالحة وجبر الضرر. هذا المقترح سيكون جزءًا من استراتيجية أكبر للمصالحة الوطنية، حيث سيتم تشكيل هيئة مختصة بهذا الشأن. الهدف من هذه الهيئة هو تقديم العدالة والمصالحة لكل من تضرر جراء الصراعات والحروب. لكن صالح يشدد على أن هذه المصالحة يجب أن تكون حقيقية ومبنية على أسس العدالة والشفافية، وأن تساهم في طي صفحة الماضي المظلمة.

الدعوة لمصالحة وطنية تبدأ من الجنوب الليبي

من الجنوب الليبي، حيث يعاني السكان من تهميش طويل الأمد بسبب المركزية في توزيع الموارد والتجاهل الحكومي، يدعو صالح إلى انطلاق مشروع المصالحة الوطنية. إنه يرى أن الجنوب هو العمود الفقري للوحدة الوطنية، وأن بناء النسيج الاجتماعي يبدأ من هذه المنطقة، التي عانت كثيرًا من الحروب والصراعات. المصالحة الحقيقية، كما يراها صالح، ليست مجرد اتفاقات سياسية، بل هي شراكة حقيقية بين كل الليبيين، تبدأ من الجنوب وتمتد إلى كل ركن من أركان البلاد.

التنمية والإعمار: حق الجنوب المسلوب

لم يكن الجنوب الليبي بعيدًا عن ذهن صالح، بل كان حاضرًا بقوة في خطابه. يشير صالح إلى أن الجنوب تعرض لتهميش طويل الأمد بسبب المركزية وعدم التوزيع العادل للموارد. إنه يرى أن الوقت قد حان لتغيير هذا الواقع المأساوي، وأن الجنوب يجب أن ينال نصيبه من التنمية والإعمار. إنه دعوة لرفع التهميش عن هذه المنطقة وضمان حصولها على حقوقها العادلة في إطار الدولة الليبية.