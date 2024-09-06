خدمة مراقبة المناخ: صيف 2024 هو الأكثر سخونة على الإطلاق

أخبار ليبيا 24

أعلنت خدمة مراقبة المناخ، أن صيف 2024 هو الأكثر سخونة على الإطلاق، في نصف الكرة الأرضية الشمالي منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وسط ازدياد الاحتباس الحراري.

ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ

وبحسب خدمة «كوبرنيكوس» للتغير المناخي، في نشرة شهرية، أن الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي من يونيو إلى أغسطس هذا العام تجاوز الصيف الماضي، ليصبح الأشد حرارة في العالم.

وتشير التقارير الدولية إلى أن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهد العالم بين شهرَي يونيو وأغسطس درجات الحرارة الأعلى والأكثر سخونة، واليوم الأكثر سخونة على الإطلاق، والصيف الأعلى حرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تسوء درجات الحرارة في الكوكب كل عام، طالما الدول لم تتخذ سياسات صارمة لمجابهة الاحتباس الحراري، ولخفض الانبعاثات من المصانع الكبرى وجعلها أكثر صداقة للبيئة.

والتغير المناخي الكبير الذي يشهده العالم يسبب في أزمات مناخية كبيرة، من فيضانات وعواصف رملية، وفي السودان، تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة الشهر الماضي في إلحاق أضرار بأكثر من 300 ألف شخص، وأدت إلى انتشار الكوليرا في البلاد التي مزقتها الحرب.

وفي الصين سجّلت هذا العام أكثر أشهر أغسطس حراً منذ عام 1961، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وبلغ متوسط درجة الحرارة في كل أنحاء الصين 22.6 درجة في أغسطس، أي أعلى بمقدار 1.5 درجة من الفترة نفسها من العام الاعتيادي.