تونس.. الحرس الوطني يحبط 30 ألف محاولة تسلل للحدود

الجبابلي: استراتيجية جديدة تقلص محاولات التسلل إلى تونس.

الإفارقة يستغلون التأشيرات لدخول تونس ثم التسلل خلسة.

إحباط 300 عملية تهريب في تونس خلال 8 أشهر.

الحرس التونسي يكافح التجارة بالأشخاص والاقتصاد الموازي.

تتزايد التحديات التي تواجهها تونس على المستوى الأمني، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب عبر الحدود. في إطار هذا السياق، صرّح العميد حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، بأن الحرس الوطني نجح في منع أكثر من 30 ألف شخص من دول جنوب الصحراء من اجتياز الحدود التونسية خلال الأشهر الثمانية الماضية. هذا الرقم يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل السلطات التونسية في مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

استراتيجية محكمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

منذ فترة، بدأت السلطات التونسية بتبني استراتيجية جديدة تستهدف تقليص محاولات التسلل إلى البلاد. هذه الاستراتيجية تعتمد على مجموعة من الإجراءات الأمنية المكثفة على الحدود، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع دول الجوار. ووفقًا لما أفاد به الجبابلي، فقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تقليص أعداد المهاجرين الذين يحاولون التسلل إلى التراب التونسي أو اجتياز الحدود البحرية.

وبالرغم من هذه الجهود، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين الذين يدخلون تونس بطرق قانونية، مثل الحصول على تأشيرات دراسية أو علاجية، ثم يتجاوزون مدة الإقامة القانونية. الكثير منهم يلجأون بعد ذلك إلى شبكات تهريب الأشخاص في محاولة لعبور الحدود خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي.

التأشيرات.. باب قانوني للهجرة غير القانونية

من بين الأسباب التي تسهم في زيادة محاولات التسلل، كما يوضح الجبابلي، هو إلغاء التأشيرات لبعض الدول الإفريقية. على الرغم من أن هذا القرار جاء في إطار تسهيل الإجراءات للمواطنين الأفارقة الذين يدخلون تونس لأغراض مختلفة مثل الدراسة أو العلاج أو السياحة، إلا أن البعض يستغل هذا الإجراء للبقاء في تونس بطرق غير قانونية.

بعد دخولهم البلاد، يبدأ هؤلاء الأفراد في التنسيق مع شبكات التهريب التي تستغل ضعف الرقابة على بعض المناطق الحدودية. ومع مرور الوقت، تصبح تلك الشبكات وسيلة رئيسية لتهريب الأشخاص عبر الحدود البحرية باتجاه أوروبا، مما يجعل تونس نقطة عبور رئيسية للهجرة غير الشرعية.

تونس تحبط تسلل 30 ألف مهاجر من جنوب الصحراء وتكافح التهريب، مع ضبط بضائع بقيمة 150 مليون دينار، بفضل استراتيجية أمنية متطورة وجهود مكثفة

التحديات الاقتصادية: التهريب يفاقم الوضع

إلى جانب التحديات الأمنية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، تواجه تونس أيضًا معركة أخرى على جبهة التهريب. العميد الجبابلي أشار إلى أن الحرس التونسي تمكن من إحباط أكثر من 300 عملية تهريب خلال الفترة نفسها، بقيمة محجوزات تصل إلى 150 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 50 مليون دولار. هذه العمليات التي تم إحباطها تشمل مختلف أنواع البضائع، بدءًا من السلع الاستهلاكية وحتى المواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا للأمن العام.

الاقتصاد الموازي وتأثيراته على الاقتصاد التونسي

التهريب ليس مجرد مشكلة أمنية، بل هو أيضًا معضلة اقتصادية. يمثل التهريب جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الموازي في تونس، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الرسمي للدولة. المحجوزات التي نجح الحرس الوطني في إحباطها خلال هذا العام تفوق بقيمة 10 ملايين دينار تلك التي تم حجزها العام الماضي، مما يعكس تصاعد النشاط التهريبي.

تونس تواجه معضلة حقيقية في محاربة التهريب، إذ إن هذا النشاط لا يؤثر فقط على الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، ولكنه يسهم أيضًا في تدهور الوضع الاقتصادي العام. البضائع المهربة غالبًا ما تكون ذات جودة منخفضة أو غير مطابقة للمواصفات، مما يؤثر على الصناعة المحلية ويزيد من معدلات البطالة.

التعاون الدولي مفتاح النجاح

في مواجهة هذه التحديات، يعتمد الحرس التونسي على دعم دولي قوي. التعاون مع الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي يعد عنصرًا حاسمًا في جهود تونس لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية. الدعم اللوجستي والتقني الذي تقدمه هذه الدول يسهم في تعزيز القدرات الأمنية التونسية، سواء من حيث تدريب القوات أو من حيث توفير المعدات الحديثة.

التعاون الاستخباراتي أيضًا يلعب دورًا حاسمًا في تحديد مواقع شبكات التهريب وتفكيكها. فهذه الشبكات غالبًا ما تكون جزءًا من تنظيمات إجرامية دولية تمتد نشاطاتها عبر الحدود، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة لا غنى عنها.

جهود مستمرة وتحديات قائمة

في ظل هذه التحديات المتعددة، يظل الحرس الوطني التونسي في حالة تأهب قصوى لمواجهة التسلل والتهريب. الجهود المبذولة في هذا السياق لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى محاولة تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على تلك الممارسات.

ومع أن السلطات التونسية نجحت في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين ومحاولات التهريب، إلا أن المعركة ما زالت مستمرة. إذ يبقى التحدي الرئيسي هو تحقيق توازن بين توفير بيئة آمنة داخليًا وضمان الحدود، وبين التعامل مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز من ظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية.