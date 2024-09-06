النيابة العامة: «الفار» يمتثل طوعا للتحقيق معه في واقعة اغتيال «البيدجا»

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أعلن مكتب النائب العام عن أن آمر «فرقة الإسناد الأولى» محمد بحرون الملقب بـ«الفار» امتثل طوعا لطلب التحقيق معه في واقعة اغتيال (البيدجا) آمر «معسكر الأكاديمية البحرية»، واستمعت النيابة العامة لأقواله.

التحقيقات مستمرة للقبض على قاتل البيدجا

ووفقا للبيان الذي نشرته النيابة العامة، بأنَّ وحدة شؤون الضبط القضائي، بمكتب النائب العام، تَسلمت الخميس آمر فرقة الإسناد الأولى، الذي امتثل طوعًا، حيث جرى سماع أقواله، وعرض نتائج الاستدلال على سلطة التحقيق.

هذا وقد وقُتل عبدالرحمن سالم ميلاد عند مروره بالطريق الرابط بين مدينة طرابلس ومدينة الزاوية، بحسب بيان مكتب النائب العام.

وفي يوم الثلاثاء الماضي أعلن مكتب النائب عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابهما واقعة قتل البيدجا، وبحسب بيان النيابة أوضحت مكتب النائب العام اعتمد على الأساليب التقنية خلال إجراءات البحث عن الأدلة وملابسات الواقعة، ومعرفة هويات الضالعين في ارتكابها. وأسفر البحث، بحسب النيابة العامة، عن التعرف على المركبة الآلية التي استُعملت لتسهيل قدوم الفاعلين إلى مكان واقعة القتل ومغادرته.

وأكد البيان توصل سلطة التحقيق إلى السلاح المشتبه أن الفاعليْن استعملاه في تنفيذ الجريمة، وكذلك تحديد مشتبهيْن اثنين، أمرت النيابة العامة بضبطهما، ووجهت وزارة الداخلية بإنفاذ هذا التدبير.

و«البيدجا» مجرم من العيار الثقيل حيث اتُهم بالتورط في عمليات تهريب البشر، إذ ورد اسمه في التقرير الصادر عن مجلس الأمن في يونيو 2018، بوصفه زعيم أخطر عصابة تهريب بشر في ليبيا متورطة في تعذيب المهاجرين وارتكاب انتهاكات بحقوق الإنسان.