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المنفي يشارك في المائدة المستديرة لمُبادرة الحزام والطريق بالصين

ضمن حوارات القمة الأفريقية الصينية

6 سبتمبر، 2024 12:38 م
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أخبار ليبيا 24

شارك محمد المنفي  رئيس المجلس الرئاسي، في المائدة المستديرة، حول مُبادرة الحزام والطريق بمستوى عالي الجودة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي ترأسها من الجانب الصيني، دينغ شيو شيانغ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي ونائب رئيس الوزراء.

التأكيد على تعزيز العلاقات الليبية الصينية

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي، كان عنوان المائدة المستديرة مُبادرة الحزام والطريق بمستوى عالي الجودة، حيث انقسم المنتدى إلى أربعة محاور رئيسية، وألقى محمد المنفي كلمة في أهم تلك المحاور وهو محور مبادرة الحزام والطريق، وتناول في كلمته العلاقات الليبية – الصينية وآفاق التعاون الصيني الإفريقي، مشيداً بالموقف الصيني تجاه ليبيا والتي أعلنها الرئيس الصيني أثناء اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق خلال القمة الأفريقية الصينية بالعاصمة بكين.

وقد تقسم المنتدى إلى أربعة محاور هي السلم والأمن، تحديث التصنيع والزراعة، بالإضافة إلى محور حوكمة الدولة.

هذا وقد التقى المنفي مع رئيس جمهورية الصين، وبحث اللقاء  أهمية تفعيل اللجنة المشتركة الليبية – الصينية، والإتفاق على عودة الشركات الصينية إلى ليبيا وفق آلية يتم التوافق عليها عبر اللجنة.

وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء، على استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، مشدداً على وقوف الصين بحزم إلى جانب الشعب الليبي والمجلس الرئاسي في الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها، وأكد على  تطلع بلاده لإقامة شراكة استراتيجية شاملة مع ليبيا، تعزز التعاون في جميع المجالات الحيوية.

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6 سبتمبر، 2024 12:38 م
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