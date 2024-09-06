اللجنة الوطنية للطوارئ تضع خطة لمواجهة السيول والتقلبات الجوية

أخبار ليبيا 24

تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عقدت اللجنة الوطنية للطوارئ اجتماعها الأول لوضع الترتيبات الخاصة بتنظيم وتنسيق جهود الاستجابة، للتعامل مع التحديات التي قد تنجم عن جريان الأودية و السيول جراء تقلبات الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.

العمل على مواجهة أي مخاطر تنجم عن التقلبات الجوية

وبحسب بيان وزارة الحكم المحلي، عقدت اللجنة الوطنية للطوارئ برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، وبحضور كافة أعضائها، اجتماعها الأول، لوضع خطة للطوارئ لمجابهة التحديات التي قد تنجم عن جريان الأودية والسيول جراء تقلبات الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.

وتتولى اللجنة الوطنية للطوارئ بحسب المهام المسندة لها التواصل والتنسيق مع البلديات المحتمل تضررها في تحديد الاحتياجات العاجلة والعمل على توفيرها، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن تقلبات الأحوال الجوية المتوقعة في كامل مناطق ليبيا، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

هذا وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكون مركز الاتصال المحلي 1415 هو الغرفة الرئيسة لإدارة عمليات الطوارئ والاستجابة السريعة، بحيث تتم داخله عمليات التنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بالاستجابة لأحداث التقلبات الجوية المحتملة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المختلفة للأفراد والجهات المعنية لضمان استجابة فعالة ومنسقة، وفقا للبيان.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض تنبيهات مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية حول تكاثر السحب الرعدية الممطرة يومي الخميس والجمعة على بعض مناطق الشمال الغربي، من جنوب الجبل إلى غدامس، وبعض مناطق أقصى الساحل الغربي، ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى السيول والأودية.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطوارئ شُكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 417 لسنة 2024 برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية السيد “نصر المحتوت”، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، ورئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي، ومدير إدارة السدود بوزارة الموارد المائية، ورئيس جهاز الطب والطوارئ، ومدير مكتب المناوبة والتنسيق بوزارة الداخلية، ومدير إدارة الدفاع المدني والإنقاذ بهيئة السلامة الوطنية، ومدير إدارة الدوريات والفروع بجهاز الشرطة الزراعية، ومدير إدارة الطوارئ والدعم بالشركة العامة للكهرباء، وثلاثة موظفين من مركز الاتصال المحلي1415، ومدير المركز الوطني للأرصاد الجوية.