الدولار يتراجع أمام الدينار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

سجل سعر الدولار انخفاضا طفيفا بالسوق الموازية حيث بلغ سعره 7.20 دينار بعد أن كان عند مستوى 7.25 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه إلى 7.86 دينار، بعد أن كان عند مستوى 7.90 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره عند 9.30 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

واستقرت الليرة التركية عند سعر 0.20 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي ظل ثابتًا عند 2.15 دينار.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعه بشكل بسيط إلى425 دينار بعد أن كان سعره 424 دينار .

أسعار العملات في السوق الرسمية

استقرت أسعار صرف معظم العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار.

وثبت سعر الدولار عند 4.76 دينار، حسب جدول العملات الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

وكذلك استقر الجنيه الإسترليني عند 6.26 دينار، بينما وسعر اليورو عند 5.27 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.13 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

يضاف إلى أسعار العملات ضريبة النقد الأجنبي التي تقدر بـ 27%.

تذكرنا أزمة ارتفاع سعر الدولار، بأزمات سابقة ارتفع فيها سعره لكن المفارقة ظن الصراع آنذاك كان بسبب الحروب والاقتتال، في حين الصراع اليوم سياسي بحت على المناصب السيادية.