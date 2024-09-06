ارتفاع أسعار النفط العالمية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة، بسبب سحب أكبر من المتوقع من المخزونات الأمريكية، وتأخير زيادة الإنتاج من جانب منتجي «أوبك بلس»، بعد أن هبطت العقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر، خلال الجلسة السابقة، وبسبب مخاوف الطلب الصيني.

أسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتاً أو 1.2 في المائة إلى 73.59 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً أو 1.4 في المائة إلى 70.14 دولار.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية إن شركات الطاقة سحبت 6.9 مليون برميل من الخام من المخزونات، خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس. وكان هذا أكبر بكثير من سحب مليون برميل، الذي توقّعه المحللون، في استطلاعٍ أجرته «رويترز».

وقال محللون بشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية الأمريكية «جيفريز» إن قرار «أوبك بلس» مِن شأنه أن يؤدي إلى تشديد موازنات الربع الأخير بنحو 100 ألف إلى 200 ألف برميل يومياً، وينبغي أن يكون كافياً لمنع تراكم المواد، حتى لو لم يتحسن الطلب في الصين.

بحسبِ توقعات مجموعة سيتي فإن لم يتخذ تحالف أوبك إجراءات إضافية لخفض الإنتاج وزيادة الإمدادات من الدول خارج التحالف، فإن سعر الخام سيتقلص إلى 60 دولارًا.

وهبطت مخزونات الخام الأمريكية هبطت 7.431 مليون برميل في الأسبوع الخير من شهر أغسطس، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بهبوط قدره مليون برميل.