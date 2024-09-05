وفد الحكومة الليبية يبحث مع عمداء بلديات الجنوب المشاكل التي تواجههم

أخبار ليبيا 24

أجرى أسامة حماد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، رفقة بالقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وسالم الزادمة نائب رئيس الحكومة ، زيارة لقصر فزان الدولي للمؤتمرات، رافقهم في الوفد الحكومي احميد حومة وزير الدفاع و أبو بكر امصادف وكيل وزارة الحكم المحلي.

الوقوف على احتياجات بلديات الجنوب

وبحسب بيان الحكومة، التقى خلالها الوفد بعمداء بلديات المنطقة الجنوبية المتثملة في سبها والجفرة وبراك الشاطيء والقرضة الشاطيء، وأدري الشاطيء، ووادي البوانيس، وبنت بية، والغريفة، وأوباري، وغات، والقطرون وتراغن، ووادي عتبة، والبركت، وزويلة، وتيجرهي، وبرقن، والشرقية، وزلة، وتهالا، والعوينات، والشويرف، وذلك على هامش المؤتمر الأول لإعمار الجنوب.

هذا وقد بحث اللقاء، حلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل البلديات، إذ تعهد رئيس الوزراء بمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه أهالي المدن والمناطق في جنوب البلاد، مع تأكيده بأن المشاريع في الجنوب لن تتوقف حتى يصل قطار التنمية والإعمار لكافة مناطق دون استثناء، وستبذل الحكومة كامل جهودها في سبيل تغيير الواقع المرير الذي يعيشه أهالي الجنوب الليبي، المتمثل في تردي الخدمات العامة بشتى أنواعها وتهالك الطرق الرابطة بين المدن.

ومن جانبه أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا على ضرورة العمل المُشترك لتنمية وتطوير وإعمار مدن ومناطق الجنوب الليبي، بشكل كامل من أجل إنهاء الأزمات ورفع المعاناة عن المواطنين.

وبدورهم ثمن الحضور، الجهود المبذولة الحكومة وصندوق التنمية وإعادة الإعمار، المتمثلة في تدشين المشاريع الإستراتيجية الهامة بمدينة سبها وباقي مدن الجنوب دون استثناء وتوفير كافة الإحتياجات المطلوبة.