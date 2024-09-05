مجلس المركزي يشرع في تنفيذ طلبات الاعتمادات المستندية

أعلنت الإدارة الجديدة للمصرف المركزي، المُكلفة من قبل المجلس الرئاسي، عن انطلاق عملية تقديم طلبات فتح الاعتمادات المستندية للمصارف التجارية اعتبارًا من اليوم الخميس.

الإدارة الجديدة أكدتْ في بيان بالخصوص على بدء تشغيل منظومة تغطية الطلبات للموافقة على الاعتمادات المستندية لصالح العملاء من خلال المصارف التجارية.

وفي خضم أزمة المصرف المركزي، أثمرت المشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، عن تفاهمات مبدئية تهدف إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وتركزت حوصلة المشاورات على تحديد آلية واضحة وآجال زمنية لتعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف، الأمر الذي يؤكد إحراز المجلسين تقدماً في اتجاه إنهاء هذه الأزمة.

وتعزيزًا لمبدأ التوافق شامل، طلب ممثلو المجلسين مهلة إضافية تمتد لخمسة أيام لاستكمال مشاوراتهم، وذلك بُغية التوصل إلى اتفاق نهائي حول الترتيبات المؤقتة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي خلال الفترة الانتقالية.

بعثة الأمم المتحدة، التي أشادت بأجواء التعاون التي سادت المشاورات، دعت كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تعرقل سير المشاورات، مؤكدةً على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق نهائي، نظراً للتأثيرات السلبية التي تتركها أزمة مصرف ليبيا المركزي على حياة المواطنين وثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.

ويأتي تفاهم المجلسين في ظل ضغوط دولية ومحلية متزايدة لإنهاء الجمود في إدارة المصرف المركزي، والذي يعد أحد أهم مفاتيح استقرار الاقتصاد الليبي في هذه المرحلة الحساسة