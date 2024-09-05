أخبار محليةالأخبار

رئيس الحكومة الليبية يفتتح مستشفى النساء والولادة في سبها

افتتاح بعض المشاريع التنموية بالمدينة

5 سبتمبر، 2024 11:54 ص
0 0
image 6483441 27

أخبار ليبيا 24

افتتح أسامة حماد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، مستشفى النساء والولادة بمدينة سبها، رفقة بالقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا و سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة، واحميد حومة وزير الدفاع و أبو بكر امصادف وكيل وزارة الحكم المحلي.

تجهيز المستشفى بأحدث المعدات والأجهزة

وبحسب بيان الحكومة تجول رئيس الوزراء بأروقة المستشفى، عقب تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والآلات المتطورة، في مدة قياسية ضمن مشاريع إعادة الإعمار برعاية صندوق التنمية وإعادة الإعمار، إذ أثنى رئيس الوزراء على الشركات العاملة في هذا المشروع الذي يعد خطوة هامة في تحسين الرعاية الصحية بالمنطقة الجنوبية وتعزيز البنية التحتية الصحية في سبها بشكل عام.
الجدير بالذكر أن المستشفى يتميز بسعة سريرية تصل إلى 50 سريرًا، مما يجعله قادرًا على تلبية احتياجات الأمهات والأطفال في المنطقة.

افتتاح فندق بيت سبها

و افتتح أيضا الوفد الحكومي فندق بيت سبها، بعد الإنتهاء من أعمال صيانته وتجهيزه، بسعة 75 غرفة، ويعد فندق بيت سبها من المشاريع الهامة التي أولتها الحكومة الليبية اهتماماً خاصاً، والعمل على إعادة صيانته ، بعد سنوات من الإهمال والدمار الذي أصابه خلال فترة الحروب والصراعات التي شهدتها المدينة، قبل تدخل القوات المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، وكافة ربوع الجنوب.وتجول رئيس الوزراء ومدير عام الصندوق ونائب رئيس الحكومة والسادة المسؤولين بداخل أجنحة الفندق الذي يتكون من ثلاثة طوابق، ويحتوي على 45 غرفة نوم زوجية وفردية، وفقا للبيان.

الوسوم
5 سبتمبر، 2024 11:54 ص
0 0

المزيد من الأخبار

الدولار

ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف بالسوق الموازية

5 سبتمبر، 2024 11:06 ص
الطقس

الأرصاد: تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجنوب والشمال الغربي

5 سبتمبر، 2024 9:51 ص
image 6483441 26

وفد الحكومة الليبية يبحث مع عمداء بلديات الجنوب المشاكل التي تواجههم

5 سبتمبر، 2024 9:37 ص
كمال السيوي

السيوي: استكمال 98% من ملفات أسر الضحايا المفقودين بكارثة عاصفة درنة

5 سبتمبر، 2024 8:57 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى