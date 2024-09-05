رئيس الحكومة الليبية يفتتح مستشفى النساء والولادة في سبها

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افتتح أسامة حماد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، مستشفى النساء والولادة بمدينة سبها، رفقة بالقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا و سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة، واحميد حومة وزير الدفاع و أبو بكر امصادف وكيل وزارة الحكم المحلي.

تجهيز المستشفى بأحدث المعدات والأجهزة

وبحسب بيان الحكومة تجول رئيس الوزراء بأروقة المستشفى، عقب تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والآلات المتطورة، في مدة قياسية ضمن مشاريع إعادة الإعمار برعاية صندوق التنمية وإعادة الإعمار، إذ أثنى رئيس الوزراء على الشركات العاملة في هذا المشروع الذي يعد خطوة هامة في تحسين الرعاية الصحية بالمنطقة الجنوبية وتعزيز البنية التحتية الصحية في سبها بشكل عام.

الجدير بالذكر أن المستشفى يتميز بسعة سريرية تصل إلى 50 سريرًا، مما يجعله قادرًا على تلبية احتياجات الأمهات والأطفال في المنطقة.

افتتاح فندق بيت سبها

و افتتح أيضا الوفد الحكومي فندق بيت سبها، بعد الإنتهاء من أعمال صيانته وتجهيزه، بسعة 75 غرفة، ويعد فندق بيت سبها من المشاريع الهامة التي أولتها الحكومة الليبية اهتماماً خاصاً، والعمل على إعادة صيانته ، بعد سنوات من الإهمال والدمار الذي أصابه خلال فترة الحروب والصراعات التي شهدتها المدينة، قبل تدخل القوات المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، وكافة ربوع الجنوب.وتجول رئيس الوزراء ومدير عام الصندوق ونائب رئيس الحكومة والسادة المسؤولين بداخل أجنحة الفندق الذي يتكون من ثلاثة طوابق، ويحتوي على 45 غرفة نوم زوجية وفردية، وفقا للبيان.