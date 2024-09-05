توقيع أول معاهدة في العالم لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي

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على اعتبار أن الذكاء الاصطناعي أصبح يدخل في جميع مناحي الحياة ويتجه العالم إلى تعزيز تقنياته، تم إبرام معاهدة دولية تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي ومفتوحة لجميع دول العالم للانضمام إليها.

معاهدة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي

وتتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول. وكانت المعاهدة قيد الإعداد لسنوات قبل اعتمادها في مايو بعد مناقشات بين 57 دولة، والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أبرز المنضمين إليها إلى الآن وقالت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود، في بيان “هذه المعاهدة تشكل خطوة رئيسية لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وتركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

لجنة خاصة دراسة جدوى التوصل لاتفاق إطاري دولي حول الذكاء الاصطناعي عام 2019، ثم أسس المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان لجنة لصياغة نص المعاهدة والتفاوض حوله في 2022.

ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وتضع دول العالم ثقلها في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عبر إجراء بحوث ودراسات، للاستفادة القصوى من تقنياته، وتتنافس من أجل أن تكون رائدة بالمجال، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية المستثمرة بالمجال وتنافس بأن تصبح مهيمنة عليه بالوطن العربي.