بوتين: روسيا ستعزز صادرات الغاز وتبحث عن طرق بديلة للتصدير

أكد فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي أنّ بلادهُ تسعى لزيادة حصتها في سوق الغاز العالمية، على الرغم من العقوبات والعوائق التي تواجهها.

وبيّن بوتين أن بلاده تبحث عن مسارات جديدة لتصدير الغاز، مع احتمالية توجيه المزيد من صادراتها إلى تركيا بدلاً من أوروبا.

وأشار بوتين إلى أن الاقتصاد العالمي لن يكون قادرًا على الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن روسيا تسعى للحفاظ على عقود توريد الغاز مع أوروبا.

كما لفت إلى أنه إذا توقفت أوكرانيا عن نقل الغاز الروسي عبر أراضيها، فلن تستطيع روسيا إجبارها على الاستمرار في تشغيل هذه الخطوط.

صرّحتْ وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا تعد لهجوم على محطة كورسك للطاقة النووية، مشيرةً إلى أن كييف تخطط لتحميل موسكو المسؤولية عن ما وصفتهُ بالاستفزاز.

وحذّرتْ الوزارة حذرت من أن روسيا لن تتوانى عن الرد بقوة على أي محاولة لاستهداف المحطة، مبينة أن الهجوم المحتمل قد يؤدي إلى تلوث منطقة واسعة، دون تقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات التي تقدمتْ بها.

بدورهِ نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هذه الاتهاماتْ واصفًا إيّاها بأنها حملة دعائية روسية لا أساس لها، على حد تعبيره.

وفيما سبق… شنّت القوات الأوكرانية هجومًا مسيرًا على 4 مصافٍ لتكرير النفط في روسيا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.