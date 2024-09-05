شارك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني – الأفريقي (فوكاك) في الصين.

وبحسبِ ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي يعدّ المنتدى الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية؛ منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والدول الأفريقية.

كما يسعى القائمون على المؤتمر الدولي إلى تعزيز الشراكات وتحقيق التنمية المستدامة والوقوف ضد التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لما نشره المكتب الإعلامي للرئاسي، يسعى المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الصينية الليبية المشتركة.

وفي وقتٍ سابق زار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، الصين للمشاركة في المنتدى العربي الصيني؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والصين في مُختلف المجالات.

الدبيبة، ناقش خلال زيارته تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الليبي- الصينية ومناقشة ملفات تطوير البنى التحتية والمشروعات المشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

كما بحثَ الفرص الاستثمارية مع الصين وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل المنافع والمصالح مع الجانب الصيني.

وأكدَ الدبيبة في بيانِ نشرهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية، على أهمية زيارته للصين لتعزيزها الشراكة والاستراتيجية بين البلدين، مجددّا موقف حكومته لحماية مصالح الليبيين، وأن تكون ليبيا الدافعة لمشروع التنمية والاستقرار في ليبيا.