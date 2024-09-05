المشير حفتر: إعمار الجنوب أولوية وسنحقق التنمية والاستقرار في كل ربوع ليبيا

أكدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلا كلمتهِ في فعاليات المؤتمر الأول لإعمار الجنوب، أنّ إعمار مدن الجنوب أولوية.

وتعهدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني ضمن كلمته في المؤتمر المنعقد في قصر فزان بمدينة سبها، بتحقيق التنمية والاستقرار في ليبيا.

وحضر المؤتمر الذي افتتحهُ رئيس صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر تحت شعار من التهميش إلى الإعمار، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وأسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية.

ويهدف المؤتمر لإطلاق سلسلة من المشاريع التنموية لإعادة إعمار المنطقة الجنوبية.

وفيما سبق، أكد أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، على التزامه بمعالجة جميع المشاكل التي تواجه سكان الجنوب الليبي، وذلك خلال زيارة رسمية لقصر فزان الدولي للمؤتمرات.

حماد، الذي كان برفقته بالقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وسالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة، التقى عمداء بلديات المنطقة الجنوبية ضمن فعاليات المؤتمر الأول لإعمار الجنوب.

الزيارة التي شملت لقاءات مع ممثلين من بلديات سبها، الجفرة، براك الشاطئ، القرضة الشاطئ، وأخرى، جاءت للوقوف على احتياجات تلك المناطق ومعالجة التحديات التي تواجهها. ورافق الوفد الحكومي وزير الدفاع، احميد حومة، ووكيل وزارة الحكم المحلي، أبو بكر امصادف.

كما تعهد حماد بأن الحكومة لن تتوقف عن تنفيذ المشاريع التنموية في الجنوب حتى تحقيق التحسين الكامل في الخدمات العامة والبنية التحتية، مشددًا على أن تطوير الطرق الرابطة بين المدن يعد من الأولويات الرئيسية للحكومة لتحسين الحياة اليومية لسكان الجنوب.