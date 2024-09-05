بحثَا عبد الله اللافي، وموسى الكوني، النائبان بالمجّلس الرئاسي مع رئيس المخابرات التركية، آخر التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

كما تضمن اللقاء المنعقد في طرابلس التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف الليبية، من خلال حوار وطني شامل، بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما أكد اللافي والكوني على أهمية الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًان على أن المرحلة الحالية، تتطلب تكاتف جميع الليبيين، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لمسار الحوار الذي يُعزز فرص الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، ويُحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية ومستقرة.

وفيما سبق

بحثَ عبدالله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج في طرابلس، آخر المستجدات في العملية السياسية في ليبيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين لدفع عملية السلام والاستقرار إلى الأمام.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء أبرز النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية، مع التركيز على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية تساهم في إجراء انتخابات ناجحة.

وشدد اللافي على أهمية صياغة مشروع سياسي متكامل كخطوة رئيسية نحو تحقيق السلام الدائم في البلاد.