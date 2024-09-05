القبة.. حكاية ألم وإهمال على وقع فاجعة دانيال – الجزء الثاني والأخير

بين أزقة مدينة القبة، يتكرر المشهد ذاته مع كل شتاء.. الأمطار تتساقط، المياه تتجمع، وسكان الشوارع المنخفضة يعيشون في خوف دائم من أن تعود الكارثة التي شهدوها قبل عام.. سليمان صالح، أحد سكان المدينة، يروي قصة مواجهة عائلة كاملة مع الطبيعة والإهمال المؤسسي، أهلاً بكم في الجزء الثاني من القصة..

سنوات من الغرق المتكرر

في الجزء الأول من القصة قال سليمان لوكالتنا: “منذ عام 2011، ونحن نعيش في شارع منخفض مقارنةً ببقية الشوارع، ولا يوجد فيه نظام لتصريف مياه الأمطار، ومع كل شتاء، يتحول شارعنا إلى بحيرة، لكن ما كان مجرد إزعاج موسمي تحول إلى تهديد حقيقي للحياة مع حلول عاصفة دانيال.

عندما اجتاحت السيول كل شيء

في صباح يوم عاصفة دانيال، لم يكن هناك ما يميز هذا اليوم عن غيره سوى بعض التحذيرات الجوية. “الأوضاع كانت عادية تمامًا”، يقول سليمان.

أردف بالقول: لكن خلال ساعات قليلة، انقلبت الحياة رأسًا على عقب.. السيول الجارفة اجتاحت الشارع ودخلت المنزل بقوة، وارتفع منسوب المياه في منزلنا إلى ثلاثة أمتار ونصف؛ الأمر الذي أجبر سليمان وعائلته على الصعود إلى الطابق العلوي بحثًا عن الأمان.

يقول سليمان لوكالتنا: “بقينا هناك حتى انحسار المياه في السادسة صباحًا، ولم نكن نعلم حجم الكارثة إلا بعد بزوغ الفجر.”

فداحة الأمر… خسائر مادية وبشرية

عندما انحسرت المياه، بدأ الواقع يفرض نفسه.. أسقف المنازل سقطت، البيوت الآمنة أخذها السيل، الأرواح فُقدت، والشارع الذي كان مألوفًا لسليمان أصبح مشهدًا للفوضى والدمار، إذ يقول: “وجدنا أنفسنا أمام كارثة حقيقية، لم يكن أحد مستعدًا لها…البيوت تهدمت، وأحباؤنا أخذتهم السيول بعيدًا. على حد تعبيره.

الإهمال المؤسسي يتفاقم

يتحدث السيد سليمان لوكالتنا قائلاً: رغم الكارثة، لم يكن هناك أي تدخل فعلي من الجهات المسؤولة، خاطبنا بلدية القبة والجهات المعنية، لكن لم يكن هناك أي استجابة… لم يزرنا أي مسؤول، ولم نرَ أي محاولة لحل مشكلة التصريف التي تسببت في هذا الدمار.

يواصل حديثه لوكالتنا.. لقد اضطررت لرصف الشارع على نفقتي الخاصة، لكني لم أتمكن من حل المشكلة الأساسية: “لا يوجد تصريف أمطار، وما زلنا نواجه الخطر مع كل شتاء.”

توجس وخوف

مع اقتراب الذكرى السنوية لفاجعة دانيال، يتصاعد القلق من الأخبار التي تتحدث عن منخفض جوي آخر سيضرب منطقة الجبل الأخضر، أذ عبر السيد سليمان عن مخاوفه لوكالتنا بالقول: “نحن نعيش في خوف دائم، والسلطات لم تتعلم من الدرس السابق.. لم يتغير شيء منذ العام الماضي، ونحن لسنا الشارع الوحيد الذي لا يزال بلا تصريف لميا الأمطار.”

وفي مواجهة هذا الواقع، يوجه سليمان نداءً عاجلًا إلى الجهات المختصة للتحرك قبل فوات الأوان. “نحن بحاجة إلى تدخل عاجل لحماية منازلنا وأرواحنا… لا نريد أن نعيش فاجعة أخرى، نريد حلولًا حقيقية ودائمة، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع لضمان عدم تكرار ما حدث، على حد تعبيره.