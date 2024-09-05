السيوي: استكمال 98% من ملفات أسر الضحايا المفقودين بكارثة عاصفة درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن كمال السيوي رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن استكمال 98% من ملفات أسر الضحايا كارثة عاصفة درنة، الذين فقدوا أو لقوا حتفهم في العاصفة دانيال التي ضربت المدينة سبتمبر 2023.

استكمال العمل رغم نقص الإمكانيات

وبحسب تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 أوضح السيوي أن ملف ضحايا «دانيال» ينقسم إلى شقين، عملت الهيئة عليهما خلال الفترة الماضية، يتعلق الأول بالملفات التي يجرى فتحها من ذوي الضحايا، والإبلاغ عن الجثامين الذين فقدوا في الفيضانات. أما الشق الثاني فيتعلق ببعض التحديات التي تواجه الهيئة، خاصة الامتناع عن فتح الملفات، لعدم وجود ذوي الضحايا في المناطق، وإمكان التواصل معهم.

وأكد السيوي أن الهيئة التزمت بقوائم المفقودين التي أحيلت إليها من مكتب النائب العام، مشيراً إلى أن الـ2% المتبقية كانت بسبب عدم القدرة على الوصول لأسر الضحايا.

وتابع السيوي “أنجزنا أكثر من 900 حمض نووي بالنسبة لأسر الضحايا، لكن نحتاج لمواد تشغيل خاصة بعينات العظام، ليجرى أخذها من الجثامين مجهولة الهوية، والإسراع في عمليات تحليلها، حتى يجرى مطابقتها مع قاعدة البيانات الوراثية لأسر الضحايا” مشيراً إلى أنهم يحتاجون إلى المواد الكشفية الخاصة بتحليل عينات الحمض النووي، والتي لم يتم توفيرها لهم إلى الآن.

أما بخصوص جثامين الضحايا من الجنسيات الأجنبية، قال رئيس الهيئة إن الإجراءات المتبعة تتمثل في التواصل مع وزارة الخارجية، لإبلاغها والتواصل مع الدول التي لها ضحايا فقدوا في فيضانات درنة، وأخذ عينات من أسرهم، حتى يجرى تحديد هويتهم داخل الدولة الليبية، وإصدار تقارير الحمض النووي بالخصوص.