الأرصاد: تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجنوب والشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

تكاثر السحب الرعدية على مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي، مما يسبب في هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية، مع ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس بالمناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تتكاثر السحب الرعدية مساء اليوم وغدا على بعض مناطق الجبل والقريات وترهونة ومسلاتة ومزدة وبني وليد وبعض مناطق أقصى الساحل، يتخللها سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، فيما تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط فترة المساء على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا غدا.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



السماء قليلة السحب تتكاثر مساء يوم السبت والرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر خاصة اليوم على مناطق غات والبركت وتهالا والعوينات وغدامس والحمادة والجفرة وسبها وما جاورها وجنوب القطرون، مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة على بعض هذه المناطق مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بسبب السحب الرعدية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر خاصة على المناطق الحدودية وجبل والعوينات، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.