استقرار أسعار النفط العالمية

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استقرت أسعار النفط العالمية، وسط توقعات بزيادة الإمداد من الشرق الأوسط خلال الشهر المقبل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 9 سنتات أو 0.12 في المائة إلى 72.79 دولار بعد أن هوت 1.42 في المائة في الجلسة السابقة.

أسعار النفط العالمية

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) 12 سنتاً أو 0.17 في المائة إلى 69.32 دولار بعد انخفاضها 1.62 في المائة الأربعاء. وتراجع الخامان دولاراً عند التسوية الأربعاء.

وبحسب 4 مصادر من مجموعة أوبك بلس، أفادت بأن المجموعة تناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط التي من المزمع أن تبدأ في أكتوبر بعد أن هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر في الثالث من سبتمبر.

ووفقا لبيانات معهد البترول الأميركي تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام هبطت 7.431 مليون برميل في الأسبوع الخير من شهر أغسطس، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بهبوط قدره مليون برميل.

وقال المحللون في بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب»، إن عمليات البيع الكثيفة التي أدت إلى تراجع أسعار النفط بالسوق العالمية مؤخراً، كبيرة، مقارنة بحقائق السوق الأساسية، وهو ما يعني وجود فرصة لتعافي الأسعار مجدداً، رغم مخاطر استمرار تراجع الأسعار