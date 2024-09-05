ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف بالسوق الموازية، إذ سجل سعره 7.25 دينار بعد أن كان في آخر تعاملات عند مستوى 2.20 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 7.90 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 9.30 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

واستقرت الليرة التركية عند سعر 0.20 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي ظل ثابتًا عند 2.15 دينار.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعه إلى 424 دينار.

أسعار العملات الأجنبية بالسوق الرسمية

استقرت أسعار صرف معظم العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الخميس.

وثبت سعر الدولار عند 4.76 دينار، حسب جدول العملات الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.

وكذلك استقر الجنيه الإسترليني عند 6.26 دينار، بينما وسعر اليورو عند 5.27 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.13 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

يضاف إلى أسعار العملات ضريبة النقد الأجنبي التي تقدر بـ 27%.

وتعمل البعثة الأممية كوسيط ومراقب لجلسات المفاوضات التي جرت بين مجلس النواب والأعلى للدولة للتوافق حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، وجاءت الاجتماعات الأولية مبشرة بتوافق المجلسين لأول مرة منذ فترة طويلة، في انتظار التوقيع النهائي على محضر الاتفاق.