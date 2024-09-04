مفوضية الانتخابات: 72% من الناخبين استلموا بطاقة ناخب 

أعلنت مفوضية الانتخابات عن إحصائيات توزيع بطاقات الناخبين، إذ سلّمن ما مجموعه 152,350 بطاقة، مما يمثل 72% من إجمالي المسجلين.

وبحسبِ ما نشرته مفوضية الانتخابات، استلم 105.873 ناخباً من الذكور بطاقاتهم، وهو ما يعادل 71% من المسجلين في سجل الناخبين، من جهة أخرى، استلمت 46.477 ناخبة بطاقاتها، أي ما نسبته 76% من المسجلات.

ونوهت مفوضية الانتخابات في منشورٍ بأن آخر موعد لاستلام بطاقة الناخب هو يوم السبت 7 سبتمبر 2024.

وفيما سبق… ناقشتْ وحدة دعم المرأة، التابعة لمفوضية الانتخابات، مقترحات تعزيز مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومنسقة الوحدة نجوى برزويل، ومستشارة ببعثة الأمم المتحدة سالينا جوشي.

وتضمن الاجتماع التركيز على مشروع سفيرات التوعية الانتخابية، والاطلاع على آخر التطورات التي شهدها المشروع منذ انطلاقه، بما في ذلك التدريبات المتقدمة وإضافة أجيال جديدة من المشاركات.

كما أبرزت الوحدة النجاحات التي حققتها السفيرات في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وأهمية دمج المشاركات في مشروع رائدات لإضفاء طاقات شبابية جديدة يمكن توجيهها نحو زيادة الوعي بين الشابات للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وتناول الاجتماع مناقشات حول مهام السفيرات، وآليات العمل تحت إطار وحدة دعم المرأة، بالإضافة إلى استراتيجيات التنسيق والتواصل بين شركاء العملية الانتخابية لضمان نجاح حملات التوعية التي تنظمها السفيرات.