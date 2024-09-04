مؤسسة «فيتش»: المغرب ينوي الاستثمار بـ27 مليون دولار لتحلية مياه البحر

أفادت مؤسسة «فيتش سولوشنز» بأن الحكومة المغربية تخطط للاستثمار في تكنولوجيا أميركية بقيمة 27.5 مليون دولار؛ بُغية تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر.

وأوضحتْ مؤسسة «فيتش سولوشنز» أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الغرب لمواجهة تحديات نقص المياه.

ووفقًا لتقديرات مؤسسة «فيتش سولوشنز»، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة إنتاج مياه الشرب المحلاة في المغرب إلى أكثر من مليون متر مكعب يومياً، مما يشكل ارتفاعًا بنسبة 189% مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 0.53 مليون متر مكعب يوميًا.

وبحسبِ مؤسسة «فيتش سولوشنز» تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المغرب لتعزيز أمنه المائي والتكيف مع التغيرات المناخية التي تزيد من حدة ندرة المياه في المنطقة.

وفي سياقٍ منفصل.. قال البنك الدولي إن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود وأثبتَ قدرتهُ على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

وأكد البنك الدولي في تقريرهِ أنّ الاقتصاد المغربي نجح في التغلب على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز، بل وأظهرت مؤشراته انتعاشًا ونموًت ملحوظين.

واعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر مروته خلال العام الماضي مع زيادة بنسبة 3.4 في المائة في الناتج المحلي الحقيقي، مدفوعًا بانتعاش السياحة، وقطاعات الصناعات والتصدير.

وفيما سبق… توقعتْ المندوبية السامية للتخطيط، أن يُحقق نمو اقتصاد البلاد ارتفاعًا قدّره 3 في المئة خلال العام الحالي.

كما أشارت توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى إمكانية أن ينتعش نمو الاقتصاد بـ3.7 في المئة خلال العام 2025؛ مدفوعًا بزيادة الاستثمارات العامة وتراجع التضخم، وفقَ توقعات المندوبية السامية للتخطيط.