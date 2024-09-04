لقاء تاريخي بين السيسي وأردوغان في أنقرة لتعزيز العلاقات الثنائية

زيارة السيسي تلبية لدعوة من أردوغان ردًا على زيارته للقاهرة في فبراير.

اللقاء يشمل اجتماعًا لمجلس التعاون الاستراتيجي وتوقيع اتفاقيات جديدة.

الرئيسان يناقشان الهجمات الإسرائيلية على غزة والقضايا الإقليمية.

العلاقات التجارية بين البلدين ظلت قوية رغم التوترات السياسية السابقة.

تدشين أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا

تعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة ولقاؤه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث تأتي هذه الزيارة لتعزيز المصالحة بين مصر وتركيا بعد قطيعة دامت لأكثر من عقد من الزمن. هذه الزيارة، التي جاءت تلبية لدعوة من الرئيس التركي، تعد خطوة حيوية نحو تدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين الدولتين الكبيرتين.

شهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترات حادة منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في عام 2013، وهو الحدث الذي تسبب في تدهور كبير في العلاقات بين البلدين. على مدار السنوات الماضية، ظلت العلاقات متوترة على المستوى السياسي، بينما استمرت العلاقات الاقتصادية والتجارية في التنامي، ما يعكس متانة العلاقات بين الشعبين والمصالح الاقتصادية المشتركة.

التوقيع على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة

في هذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ 12 عامًا، يسعى الزعيمان إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي، حيث تم الاتفاق على إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

زيارة السيسي إلى أنقرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية بعد عقد من التوترات، مع توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة القضايا الإقليمية.

وفي سياق هذه الزيارة، يُتوقع أن يشهد الاجتماع الأول للمجلس توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة تشمل الدفاع، الطاقة، السياحة، والتعليم. وقد أكد الرئيسان خلال اجتماعهما على أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأبديا رغبتهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية لتصل إلى مستوى جديد، حيث تم تحديد هدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

الرئيسان يبحثان القضايا الإقليمية وعلى رأسها ليبيا والقضية الفلسطينية

ومن ناحية أخرى، تأتي هذه الزيارة في وقت حرج تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، خاصة في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتناول الزعيمان في مباحثاتهما القضايا الإقليمية الملحة، حيث أكدا على ضرورة التعاون المشترك في دعم القضية الفلسطينية والعمل على وقف التصعيد في المنطقة.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته البالغة بزيارته الأولى إلى تركيا، مؤكدًا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تُعتبر ركيزة قوية للتعاون المستقبلي. وأضاف أن هذه الزيارة تعكس الإرادة المشتركة لبناء علاقات جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مختلف المجالات.

على الرغم من التوترات السابقة، شهدت العلاقات بين البلدين تحسنًا تدريجيًا منذ عام 2020، حيث بدأت كل من القاهرة وأنقرة في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات. ويعتبر توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي وإعادة فتح السفارات وتعيين السفراء من أبرز هذه الخطوات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد تركيا الشريك التجاري الخامس لمصر، فيما تعد مصر الشريك الاقتصادي الأول لتركيا في إفريقيا. وقد شهدت السنوات الماضية زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

السيسي وأردوغان يؤكدان الرغبة في تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة

ومع أن العلاقات بين البلدين شهدت توترًا سياسيًا كبيرًا في الماضي، إلا أن القضايا الإقليمية مثل الحرب في ليبيا والصراع الفلسطيني الإسرائيلي دفعت البلدين إلى تعزيز التعاون من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. ويُتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل القريب، خاصة مع بدء مرحلة جديدة من الحوار البناء بين الجانبين.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو زيارة السيسي إلى أنقرة كخطوة محورية في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا. حيث يعكس اللقاء الإرادة السياسية القوية للبلدين في تجاوز الماضي وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة.