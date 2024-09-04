شركة البريقة لتسويق النفط توقع عقداً لإنشاء مستودع نفطي ونقطة تعبئة فورية في درنة

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وقّعت شركة البريقة لتسويق النفط ، مشروعين في مدينة درنة، الأول يستهدف إنشاء مستودع نفطي بمواصفات عالمية، أما المشروع الثاني يتمثل في نقطة تعبئة فورية لاسطوانات غاز الطهي.

مشروعين لشركة البريقة في درنة

ووفقا لبيان شركة البريقة، حضر مراسم توقيع العقود عضو مجلس الإدارة للمناطق الوسطى والشرقية والجودة فرج الجعيدي ومدير الإدارة العامة للمناطق الوسطى والشرقية بالوكالة، أبرم العقد مع مصلحة أملاك الدولة، بموجبه استلمت الشركة قطعتي أرض بمساحة تفوق العشر هكتارات في مدينة درنة تهدفان إلى إقامة مشروعين خدميين حيويين.

وأوضح البيان المشروع الأول يتضمن إنشاء مستودع نفطي بمواصفات عالمية ما سيسهم في تعزيز البنية التحتية للوقود في المنطقة، أما المشروع الثاني فيهدف إلى إقامة نقطة تعبئة فورية لاسطوانات غاز الطهي مما سيوفر خدمات سريعة وفعّالة للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي مجلس إدارة الشركة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المنطقة، وللتأكيد على التزام الشركة بتطوير بنيتها التحتية لتلبية احتياجات السوق المحلية بفعّالية وكفاءة، وفقا للبيان.

وفي سياق آخر منفصل، تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ في جلسة تعاملات يوم الأربعاء، في ظل ترقب لاجتماع إنتاج أوبك+ وتراجع الطلب العالمي على الخام. والجدير بالذكر أن أسعار النفط انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام تقريبًا، مسجلة هبوطًا بنسبة تجاوزت 5%.

وبسبب إقفال الحقول النفطية وإعلان القوة القاهرة، أعلنت مؤسسة النفط عن خسارة قدرها 63% من إجمالي إنتاجها نتيجة لذلك.