رغم صرف المليارات.. إعمار بطيء بعد زلزال المغرب

على الرغم من تخصيص 1.2 مليار درهم لدعم إعادة بناء المنازل التي تضررت في الزلزال الذي ضرب المغرب العام الماضي، إلا أن ألف منزل فقط من أصل 50 ألف منزل تم تأهيلها حتى الآن.

وبحسبِ بيانات الحكومة المغربية، تلقت 63.8 ألف أسرة، تضررت منازلها جزئيًا أو كليًا، دعماً شهريًا قدره 2500 درهم، إذ أوضحت الحكومة أنه تم صرف 11 شهرًا من أصل 12 شهراً من هذه المساعدات، بمجموع 1.6 مليار درهم.

جدير بالذكر أن الزلزال الذي ضرب المغرب في سبتمبر 2023 بقوة 6.8 درجة كان الأشد منذ عام 1960، مخلفاً أضراراً واسعة النطاق.

وفي سياقٍ منفصل… وتعتزمُ الحكومة المغربية تخصيص 16.5 مليار درهم لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق خلال السنة المالية 2025، وذلك عبر صندوق المقاصة.

وأوضحتْ الحكومة المغربية في بيانٍ أن هذا المبلغ يمثل انخفاضًا بنسبة 2.37% مقارنة بالعام المالي الحالي، مما يعكس التوجه نحو ترشيد النفقات مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ يُعتبر هذا الدعم جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ويصب ضم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأكدتْ الحكومة المغربية أن هذه الخطوة تسعى لتخفيف الأعباء عن الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرةً إلى أن صندوق المقاصة سيلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

وفي سياقٍ منفصل…. كشفت الحكومة المغربية، عن تحقيق الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا بنسبة 30 في المئة وهو أعلى مستوىً في غضون ثلاثة أعوام.