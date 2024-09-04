رئيس الحكومة الليبية يوجه بالاهتمام والالتزام بالتنبؤات الجوية

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مع دخول شهر سبتمبر عادت المخاوف من التقلبات الجوية، ومن التنبؤات التي تشير إلى هطول أمطار غزيرة بعدد من مناطق البلاد، الأمر الذي يستلزم أخذ الحيطة والحذر من المواطنين، وأن تتأهب الجهات المختصة لمجابهة أي طارئ.

الحكومة الليبية تحض على الحذر من التقلبات الجوية

ووجه أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية في بيان، بضرورة الاهتمام والالتزام من طرف المواطنين بجميع المناطق والجهات المسؤولة بكافة مستوياتها بما يصدر عن إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، من تحذيرات وتنبيهات يومية ودورية بشأن الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، وبما يضمن التعامل الوقائي المسبق، معها ويخفف من أضرارها وآثارها.

ووجه رئيس الحكومة الليبية المؤسسة الليبية للإعلام وكافة القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية بتوفير التغطية والمتابعة الإعلامية الكاملة، ورفع درجة الوعي الوطني العام بخصوص الأحوال الجوية والتغيرات المناخية وتقلبات الطقس وتأثيراتها على ليبيا وشعبها، وفقا للبيان.

هذا وقد حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تكاثر السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة يومي الخميس والجمعة، على بعض مناطق الشمال الغربي، وبالتحديد من جنوب الجبل الغربي إلى غدامس والقريات وترهونة ومزدة وبني وليد.

وقال المركز، في تنبيه جوي اليوم الأربعاء، إن السحب الرعدية ستشمل معظم المناطق الساحلية يوم الجمعة المقبل، وهي المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى طرابلس، وسهل جفارة والنواحي الأربع وجنوب الخمس وزليتن ومصراتة.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار جيدة إلى غزيرة على المناطق الجبلية، خصوصًا نالوت ويفرن وغريان والعربان وككلة والزنتان وترهونة ومسلاتة وبني وليد، ما يتسبب فى فيضانات وجريان الأودية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.