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حكومة الدبيبة تبحث أوضاع صندوق التضامن الاجتماعي وتوجه بصرف مرتبات شهر أغسطس

مناقشة عدد من الملافت المتعلقة بالصندوق

4 سبتمبر، 2024 5:09 م
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أخبار ليبيا 24

يعد صندوق التضامن الاجتماعي من أهم القطاعات بأجهزة الدولة إذ يضم شريحة واسعة من المواطنين، وعقد اجتماع في ديوان مجلس الوزراء، لمتابعة دعم وتنظيم المعاش الأساسي، ومراجعة الميزانية التضامنية لصندوق التضامن الاجتماعي.

تقييم تحصيل الصندوق للإيرادات

حضر الاجتماع كل من  وزراء المالية المكلف محمد الشهوبي والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ولجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية.

وبحسب بيان حكومة الوحدة منتهية الولاية، شهد الاجتماع التنسيق بين وزارة المالية وصندوق التضامن الاجتماعي بشأن صرف المعاش الأساسي عن شهر أغسطس وانتظام صرفه تقديرا لهذه الشريحة.

كما اتُّفق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية ومجلس الوزراء، تتولى تقييم تحصيل الصندوق للإيرادات، وآلية اعتماد الميزانية التضامنية وصرفها، والبحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم الفئات المستحقة التابعة للصندوق.

وجرى التنسيق بين الإدارة القانونية وصندوق التضامن الاجتماعي، لمراجعة لائحة العجز الطبي وربط المعاش الأساسي الصادرة منذ عام 1986 وتحديثها، وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ مشروع المسح الاجتماعي الذي لم ينجز من عام 2010.

 ووفقا للبيان تم توجيه الصندوق لمطابقة 290,830 ألف مستفيد من المعاش الأساسي مع منظومة وزارة المالية، وربط المتغيرات الشهرية معها.

وعلى جانب آخر، ناقشت وزارتا الخدمة المدنية والمالية، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، بديوان مجلس الوزراء، تعليمات رئيس الوزراء بشأن متابعة ملف الإفراجات المالية وفق الضوابط المعتمدة، وإعطاء الأولوية لأعضاء وهيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا في التخصصات التطبيقية.

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4 سبتمبر، 2024 5:09 م
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