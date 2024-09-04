النواب يبحثون مشروع قانون هيئة وطنية للطوارئ و الأزمات و الكوارث

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نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب بالشراكة مع المركز الليبي للدراسات المستقبلية ندوة علمية بعنوان ( مناقشة مشروع قانون هيئة وطنية للطوارئ و الأزمات و الكوارث ) تهدف إلى تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والازمات والكوارث وتحديد الفجوات الحالية التي يمكن أن يسدها إنشاء الهيئة.

مناقشة مشروع قانون الطوارئ والأزمات والكوارث

وبحسب بيان للنائب عبدالله بليحق، أوضح فيه أنه حضر الندوة كل من رئيس لجنة دراسة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث بمجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية و عضو اللجنة أسماء الخوجة وأعضاء المجلس الصالحين عبدالنبي ، علي الصول ، بالخير الشعاب ، عبدالهادي الصغير ،انتصار شنيب وحضور عضو مجلس الدولة ا سعد بن شرادة ونائب رئيس ديوان مجلس النواب ورئيس هيئة السلامة الوطنية و المدير العام للمركز الليبي للدراسات المستقبلية، بمشاركة الهيئة الليبية للإغاثة و منظمة الإغاثة العالمية و المنظمة الدولية للهجرة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بكليات القانون من مختلف الجامعات الليبية .

وألقى عبدالسلام نصية الكلمة الافتتاحية للندوة، موضحاً أن بلادنا من ضمن الدول المعرضة لأزمات وكوارث طبيعية، وأن الكارثة التي حدثت في مدينة درنة نبهت الجميع إلى ضرورة وجود مؤسسة تعنى بمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تم تقديم مشروع لقانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، مضيفاً بأن اللجنة رأت توسيع قاعدة المشاركة في مناقشة مشروع القانون مع القانونيين والمختصين في هذا المجال .

كما شهدت الندوة عدد من المداخلات والملاحظات من السادة النواب و المشاركين حول مشروع القانون .

ووفقا للبيان تهدف الندوة إلى تقييم الاحتياجات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتحديد الفجوات الحالية التي يمكن أن يسدها إنشاء الهيئة ومراجعة القوانين والتشريعات الحالية، المتعلقة بإدارة الطوارئ والازمات والكوارث وتحديد ضرورة وجود قانون جديد لإنشاء هيئة متخصصة وتحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة وكذلك بحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في مجال إدارة الطوارئ.

و تضمنت الندوة التي عُقدت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي عدد من المحاور من ضمنها الطوارئ والأزمات والكوارث الإطار النظري، المؤسسات والتشريعات الليبية التي تهتم بالطوارئ والتزامات الكوارث بالإضافة إلى عرض مسودة مشروع القانون للنقاش .