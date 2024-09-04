المنفي يزور مقر شركة هواوي بالصين ويبرم مذكرة حسن نوايا

أخبار ليبيا 24

زار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وأعضاء الوفد المرافق له، المقر الرسمي، “لشركة هواوي” بجمهورية الصين، حيث قام الوفد بجولة في أجنحة المؤسسة وأطلع خلالها على أحدث ابتكاراتها التكنولوجية واستمع إلى عرض مفصّل من قبل رئيس الشؤون العالمية للشركة، حول نشاطها في العالم عموماً وفي ليبيا على وجه الخصوص، إذ تجاوز عمر الشركة في ليبيا أكثر من عشرين عاماً.

تعزيز الشراكة الليبية مع هواوي

وبحسب بيان الرئاسي، اطلع الوفد على الخدمات التي ساهمت بها الشركة إثر كارثة إعصار درنة والمناطق المجاورة لها، وما قامت به الشركة من عملية ربط سريعة لشبكة الاتصالات، فضلاً عن الفرص المتاحة لتطوير شراكاتها مع بلادنا مستقبلاً، في عدة مجالات من بينها رقمنة الإدارة والمعاملات المالية والتعليم والطاقات المتجددة والبنية التحتية للإتصالات.

ولفت المنفي، إلى أن ليبيا تتمتع بموقع جغرافي متميز، يتطلع إلى أن يكون بوابة في المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول التقنية.

وجرت في ختام الزيارة، مراسم توقيع مذكرة إعلان حسن النوايا ما بين شركة هواوي ودولة ليبيا.

المنفي يلتقي بالرئيس الموريتاني على هامش القمة

وعلى هامش مشاركته في القمة الصينية الأفريقية، إلتقى المنفي مع الرئيس الموريتاني، رئيس الاتحاد الأفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني أهم القضايا على المستوى الأفريقي، و تمحور اللقاء حول دور اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، وحرص قادة البلدين على أهمية التنسيق والتشاور الدائم والمستمر على مستوى المغرب العربي، بما يعزز المواقف على جميع الأصعدة في كافة المحافل الإقليمية والدولية.