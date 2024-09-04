المنفي يبحث مع نظيره الصيني بناء شراكة استراتيجية بين البلدين

أخبار ليبيا 24

أجرى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مباحثات ثنائية مع نظيره رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

توطيد العلاقات مع الصين

وتركز اللقاء على استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها وتطويرها، مع التأكيد على أهمية بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح الجانبين، بحسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي.

وتناول الجانبان أهمية تفعيل اللجنة المشتركة الليبية – الصينية، والإتفاق على عودة الشركات الصينية إلى ليبيا وفق آلية يتم التوافق عليها عبر اللجنة.

وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء، على استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، مشدداً على وقوف الصين بحزم إلى جانب الشعب الليبي والمجلس الرئاسي في الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها، كما دعا إلى إيقاف كافة التدخلات السلبية في الشأن الليبي، وأشاد بدور رئيس المجلس في تعزيز الوحدة الوطنية وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى تطلع بلاده لإقامة شراكة استراتيجية شاملة مع ليبيا، تعزز التعاون في جميع المجالات الحيوية، وفقا للبيان.

المنفي يلتقي رئيس الحكومة التونسية

وعلى جانب آخر، التقى المنفي على هامش مشاركته في القمة الصينية الأفريقية، مع رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، وتناول اللقاء العمل على تطوير التبادل التجاري المشترك بين البلدين، والمضي قدما في أوجه التكامل الأمني والاقتصادي، وتسهيل إجراءات العبور عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تعترض عملية التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي والعمل على تطويرها بما يخدم البلدين، وفقا للبيان.