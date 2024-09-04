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بعد تفاهمات مجلسي النواب والدولة حول المركزي.. هل اقتربت الأزمة من الحل؟

تفاهمات حاسمة حول أزمة المركزي والبعثة الأممية ترحبّ

4 سبتمبر، 2024 10:03 ص
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البعثة-الأممية-ليبيا
البعثة-الأممية-ليبيا

أخبار ليبيا 24

أثمرت المشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، عن تفاهمات مبدئية تهدف إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وتركزت حوصلة المشاورات على تحديد آلية واضحة وآجال زمنية لتعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف، الأمر الذي يؤكد إحراز المجلسين تقدماً في اتجاه إنهاء هذه الأزمة.

البعثة-الأممية-ليبيا
البعثة-الأممية-ليبيا

 مهلة إضافية

وتعزيزًا لمبدأ التوافق شامل، طلب ممثلو المجلسين مهلة إضافية تمتد لخمسة أيام لاستكمال مشاوراتهم، وذلك بُغية التوصل إلى اتفاق نهائي حول الترتيبات المؤقتة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي خلال الفترة الانتقالية.

دعوة للالتزام وتجنب الإجراءات الأحادية

بعثة الأمم المتحدة، التي أشادت بأجواء التعاون التي سادت المشاورات، دعت كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تعرقل سير المشاورات، مؤكدةً على ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق نهائي، نظراً للتأثيرات السلبية التي تتركها أزمة مصرف ليبيا المركزي على حياة المواطنين وثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.

البعثة الأممية
البعثة الأممية

ويأتي تفاهم المجلسين في ظل ضغوط دولية ومحلية متزايدة لإنهاء الجمود في إدارة المصرف المركزي، والذي يعد أحد أهم مفاتيح استقرار الاقتصاد الليبي في هذه المرحلة الحساسة

4 سبتمبر، 2024 10:03 ص
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