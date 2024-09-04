اللافي يبحث مع السفير الفرنسي سُبل دعم العملية السياسية

بحثَ عبدالله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج في طرابلس، آخر المستجدات في العملية السياسية في ليبيا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين لدفع عملية السلام والاستقرار إلى الأمام.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء أبرز النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية، مع التركيز على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية تساهم في إجراء انتخابات ناجحة.

وشدد اللافي على أهمية صياغة مشروع سياسي متكامل كخطوة رئيسية نحو تحقيق السلام الدائم في البلاد.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لدعم الحوار الوطني الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، وفقَ ما نشره المجلس عبر منصته الرسمية على موقع فيسبوك.

وفي لقاءٍ منفصل، بحثَ عبدالله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في وقتٍ سابق؛ آخر المستجدات على الساحة الليبية؛ بهدف تفادي التصعيد.

كما ناقشَ اللافي وخوري آليات تخفيف التوتر بين الأطراف المختلفة وذلك من خلال العمل على وضع مشروع سياسي محكم، يعالج القضايا الخلافية، ويطمئن كافة الأطراف، ويقدم حلولاً شاملة ومستدامة، تخدم مصلحة الليبيين، بحسبِ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

إلى ذلك… تضمن اللقاء المنعقد في طرابلس، بحث آخر التطورات السياسية، والاقتصادية في البلاد.

بدوره أكد اللافي دعم الرئاسي للجهود والمساعي التي تبذلها البعثة الأممية للمساعة في حل الأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة تحقيق توافق بين جميع الأطراف، والالتزام بمسار سياسي يشمل الجميع، ويؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقَ المكتب الإعلامي للتابع للمجلس الرئاسي.