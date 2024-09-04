الكفرة تكافح لإنقاذ آلاف المهجرين السودانيين من الأوبئة الخطيرة

الكفرة تكافح لاحتواء أزمة صحية بين آلاف السودانيين المهجرين.

فرق طوارئ صحية تنفذ زيارات ميدانية للتعامل مع تفشي الأمراض.

تدهور المرافق الصحية في الكفرة يزيد من التحديات.

منظمات دولية تحذر من تصاعد أزمة المهجرين السودانيين في ليبيا.

عدد المهجرين السودانيين يفوق قدرات بلدية الكفرة على الاستجابة.

تقارير محلية تشير إلى انتشار أمراض خطيرة بين المهجرين.

في أواخر ربيع عام 2023، وبينما كانت أعين العالم مشدودة نحو الصراع المستعر في السودان، كانت بلدية الكفرة تواجه أزمة إنسانية جديدة. على الرغم من موقعها الجغرافي النائي وتحدياتها المحلية، وجدت الكفرة نفسها في مواجهة تدفق هائل لآلاف المهاجريين السودانيين الهاربين من أتون حرب طاحنة لا يبدو لها نهاية.

فرق الطوارئ تسعى لاحتواء تفشي الأمراض بين المهجرين السودانيين

حين وطأت أقدام المهجرين أرض الكفرة، لم يكن أحد يتوقع أن يفتح هذا النزوح باباً لأزمة صحية معقدة، تتجاوز إمكانيات البلدة الصغيرة. فمع مرور الوقت، بدأت الأوضاع الصحية لهؤلاء المهجرين تتدهور بشكل مقلق، إذ ظهرت بينهم أمراض لم تكن معروفة في المنطقة من قبل، مثل مرض ملتحمة العين، مما أضاف عبئاً جديداً على الكفرة التي تعاني أصلاً من ضعف في البنية التحتية الصحية.

تروي الدكتورة سعاد، الطبيبة العاملة في مركز الطوارئ بالكفرة، عن أولى زياراتها لمخيمات المهجرين: “كان الوضع مأساوياً، وجوه شاحبة، عيون متورمة، وأجساد هزيلة تتكدس في خيام بسيطة لا تقيهم حرارة الشمس الحارقة ولا برد الليل القارس.” وتضيف بأسى: “الأمراض تنتشر كالنار في الهشيم، ومواردنا محدودة للغاية، بالكاد نستطيع توفير الأساسيات.”

في بداية العام الحالي، شكلت بلدية الكفرة غرفة طوارئ صحية لتنسيق الجهود بين الفرق الطبية المختلفة. هذه الفرق، التي جاءت من ليبيا من طرابلس وبنغازي، عملت بلا كلل لمحاولة السيطرة على الوضع، إلا أن التحديات كانت أكبر من المتوقع. فالمرافق الصحية بالكفرة لم تكن مجهزة لاستقبال هذا العدد الضخم من المرضى، وبدأت تشهد انهيارات متتالية بسبب الضغط المستمر.

بلدية الكفرة تكافح لتقديم الدعم الصحي لآلاف السودانيين المهجرين من الحرب، وسط تحديات تفشي الأمراض وتدهور المرافق الصحية، فيما تواجه نقصاً في الدعم الحكومي.

فرق الطوارئ تسعى لاحتواء تفشي الأمراض بين المهجرين السودانيين

ولم تكن الطبيعة أقل قسوة، إذ تسببت موجة الأمطار والسيول الأخيرة في أضرار بالغة بالمرافق الصحية، مما أدى إلى نقل العديد من المرضى، من بينهم مهجرون سودانيون، إلى مرافق طبية بديلة. ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها فرق الإسعاف والطوارئ لإعادة تشغيل المستشفى الرئيسي، إلا أن الوضع لا يزال بعيداً عن الاستقرار.

يقول الناشط الإغاثي أنور الزوي: “بلدية الكفرة والمرافق الصحية التابعة لها تواجه أزمة صحية غير مسبوقة بمفردها، دون أن تتلقى دعماً حكومياً كافياً يتناسب مع حجم التحدي.” ويشير إلى أن الكفرة أصبحت “ملاذاً أخيراً” لهؤلاء المهجرين، الذين يُنظر إليهم على أنهم عبء على البلدة الصغيرة التي لا تستطيع تحمل أعبائهم.

منذ بداية الأزمة، تحدثت السلطات المحلية عن اكتشاف أمراض خطيرة بين المهجرين، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والتهاب الكبد الوبائي. لكن ما زاد من تعقيد الأمور هو النقص الحاد في الإمكانات والموارد اللازمة لتقديم الرعاية الصحية لهؤلاء المهجرين، مما يهدد بانتشار هذه الأمراض بين سكان الكفرة نفسها.

ويعبر الناشط الزوي عن مخاوفه من تفشي هذه الأمراض قائلاً: “الإحصاءات الحالية قد لا تعكس الصورة الكاملة. هناك احتمال كبير أن تكون الأمراض المنتشرة بين المهجرين أوسع وأكثر خطورة مما جرى رصده حتى الآن.”

بالرغم من كل هذه التحديات، لم تتعامل بلدية الكفرة مع المهجرين السودانيين بوصفهم مهاجرين غير قانونيين، بل سعت إلى احتوائهم وتقديم الدعم لهم بما يتوفر من إمكانيات. فقد تم توزيعهم على مزارع معينة تسهل وصول المساعدات إليهم وتحد من انتشار الأمراض بينهم وبين سكان الكفرة.

ومع استمرار تدفق المهجرين السودانيين إلى ليبيا، أصبحت الكفرة مركزاً حيوياً للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة. ورغم الجهود المحلية المبذولة، إلا أن الحاجة إلى دعم دولي وإقليمي باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير منظمات دولية، مثل لجنة الإنقاذ الدولية، عن وصول أكثر من 95 ألف مهجر سوداني إلى ليبيا منذ بداية الأزمة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 149 ألفاً مع نهاية العام الحالي. هذه الأرقام الهائلة تعكس حجم التحدي الذي تواجهه ليبيا بشكل عام والكفرة بشكل خاص.

إنها ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي تحدي حقيقي يختبر قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة لأزمة معقدة تتقاطع فيها الأبعاد الصحية والاجتماعية والسياسية. وفي ظل هذه الظروف، تبقى الكفرة وسكانها في خط المواجهة الأول، يحاولون بشجاعة مواجهة أزمة تهدد بترك آثار طويلة الأمد على المنطقة بأسرها.