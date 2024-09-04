العمل على تسهيل إجراءات الإفراجات المالية

أخبار ليبيا 24

ناقشت وزارتا الخدمة المدنية والمالية، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، بديوان مجلس الوزراء، تعليمات رئيس الوزراء بشأن متابعة ملف الإفراجات المالية وفق الضوابط المعتمدة، وإعطاء الأولوية لأعضاء وهيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا في التخصصات التطبيقية.

حلحلة أزمة الإفراجات المالية

وبحسب البيان ناقش الاجتماع الفئات المستهدفة من لجنة الإفراجات المالية والإجراءات المتخذة بشأنها، وقدمت اللجنة عرضاً ضوئياً وضحت فيه الملفات المعروضة من الجهات التابعة لقطاع الصحة التي بلغت 12000 ملفاً، واستبعاد الوظائف الإدارية منها والإبقاء على المهن الطبية والطبية المساعدة التي بلغت 9807 جارٍ العمل على معالجة أوضاعها، كما استكملت الإجراءات المتعلقة بأعضاء وهيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا في التخصصات التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في الإفراجات المالية، إلى جانب تحديد العجوزات الواردة من وزارة التربية والتعليم في التخصصات المطلوبة بالمراقبات وإعطائها الأولوية وفق المعايير المعدة من اللجنة.

حضر الاجتماع كل من وزير الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار وزير المالية وعدد من مديري الإدارات بالوزارتين.

وجرى التطرق خلال الاجتماع إلى ملف فائض الملاك الذي عالجه رئيس الوزراء من خلال عدد من القرارات المنظمة، وجرى الاتفاق على موافاة وزارة المالية بالمستندات الدالة المتعلقة بشهادتي الدفع الأخيرة والمرتب من جهة العمل الأصلية لتسوية أوضاعهم المالية وضمان صحة البيانات، وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، مع لجنة الإفراجات المالية المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية بهدف معالجة أوضاع الفئات التي تحتاجها المؤسسات التعليمية والصحية، وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا للبيان.

كما جرت مناقشة أوضاع الأشقاء الفلسطينيين العاملين بالوحدات الإدارية، وفق توجيهات رئيس الوزراء الصادرة بمعاملتهم معاملة الوطنيين، والاتفاق على حلحلة أوضاعهم المالية بشكل عاجل، بعد اعتماد كشوفاتهم من وزير الخدمة المدنية.