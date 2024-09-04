السيسي يشيد بالتعاون المصري-التركي ويبرز أهمية حل الأزمة الليبية.

أردوغان: نسعى لتعزيز العلاقات التجارية مع مصر وحفظ استقرار المنطقة.

موقف موحد من تركيا ومصر لوقف المجازر في غزة وتحقيق سلام دائم.

التأكيد على أهمية تسوية الخلافات في شرق المتوسط لتعزيز التعاون الإقليمي.

السيسي وأردوغان يناقشان تعزيز التعاون الثنائي وحل الأزمات الإقليمية

شهدت العاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء لقاءً تاريخياً بينالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تناول الزعيمان مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة الأزمات التي تعصف بالمنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة الليبية. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتحسين العلاقات بين مصر وتركيا، بعد سنوات من التوتر السياسي.

تعزيز التعاون الثنائي

استهل الرئيس السيسي اللقاء بالإشادة بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي تلقاها من الجانب التركي، معرباً عن سعادته بقيامه بأول زيارة رسمية لتركيا منذ فترة طويلة، والتي وصفها بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين. وأكد السيسي على أهمية هذه الزيارة في ترسيخ العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي، مشيراً إلى التقدم الملحوظ في التواصل بين الشعبين من خلال السياحة والتجارة والاستثمار.

وأوضح السيسي أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا شهدت نمواً مضطرداً في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة في مجال التصنيع. كما أعرب عن تطلعه لمواصلة هذا الزخم الإيجابي في العلاقات الاقتصادية من خلال توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وشدد السيسي على أهمية توفير التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مصر، مستشهداً بمناخ الاستثمار الجيد في مصر الذي ساهم في زيادة حجم الأعمال التركية في البلاد.

مجلس التعاون الاستراتيجي

وفي خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات، أعلن السيسي وأردوغان عن رئاستهما للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا. وأوضح السيسي أن هذا المجلس يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، وأبرزها التجارة والاستثمار، والسياحة، والنقل، والزراعة. كما شهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين.

الأزمة الفلسطينية

ومن بين القضايا التي حظيت بقدر كبير من الاهتمام خلال اللقاء كانت القضية الفلسطينية، حيث أكد السيسي على الموقف الثابت لمصر وتركيا بشأن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأشار السيسي إلى أن مصر وتركيا تتفقان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية. كما أكد على أهمية بدء مسار سياسي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعرب السيسي عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مؤكداً أن مصر وتركيا تعملان معاً منذ بداية الأزمة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل. وأضاف أن القاهرة تسعى إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

الأزمة الليبية

فيما يتعلق بالأزمة الليبية، شدد الرئيس السيسي على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا من خلال التنسيق بين مصر وتركيا. وأكد السيسي على ضرورة طي صفحة هذه الأزمة الممتدة عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من ليبيا، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة التي تهدد وحدة البلاد. وأوضح أن هذه الخطوات ضرورية لإنهاء مظاهر الانقسام في ليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

من جانبه، أعرب الرئيس أردوغان عن دعمه الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشدداً على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين المؤسسات المصرية والتركية لضمان نجاح هذه الجهود. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تدعم حلاً سياسياً شاملاً للأزمة الليبية، يعتمد على الحوار بين جميع الأطراف الليبية، ويهدف إلى تحقيق وحدة واستقرار البلاد.

العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التزام بلاده بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر. وأوضح أردوغان أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نمواً ملحوظاً، معرباً عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة.

كما شدد أردوغان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، والزراعة، لافتاً إلى أن تركيا ترى في مصر شريكاً استراتيجياً في المنطقة. وأعرب عن أمله في أن تسهم العلاقات القوية بين البلدين في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

الأزمة السورية والسودانية

وفي إطار مناقشة القضايا الإقليمية الأخرى، تناول الرئيسان الوضع في سوريا، حيث أعرب السيسي عن تطلعه إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية يضمن وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكد السيسي على دعم مصر لجهود التقارب بين تركيا وسوريا، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

كما تطرق السيسي وأردوغان إلى الأزمة السودانية، حيث أكد السيسي على الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار في السودان وتغليب الحل السياسي. واتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، ودعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

التعاون في شرق المتوسط

وفيما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط، شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التهدئة الحالية في المنطقة، والبناء عليها للوصول إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة. وأكد السيسي على ضرورة التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية في المنطقة، بما يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة بأسرها.

بدوره، أكد الرئيس أردوغان على حرص تركيا على تعزيز التعاون مع مصر والدول الأخرى في منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية في هذه المنطقة الاستراتيجية. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسهم الجهود المشتركة في تسوية الخلافات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ختام اللقاء

وفي ختام اللقاء، وجه الرئيس السيسي الشكر مجدداً للرئيس أردوغان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن تطلعه لاستقبال الرئيس التركي في مصر قريباً، من أجل مواصلة الحوار المباشر بين البلدين. وأكد السيسي على أهمية استمرار التواصل المباشر بين القيادة المصرية والتركية، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، ودعم الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الرئيس أردوغان عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وتركيا تسير في اتجاه إيجابي، وأن هذا اللقاء يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين. وأكد أردوغان على أهمية البناء على نتائج هذا اللقاء لتعزيز العلاقات الثنائية، والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

بهذا اللقاء، تكون مصر وتركيا قد أطلقتا مرحلة جديدة من التعاون، تتسم بالتركيز على القضايا الإقليمية المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يحقق مصالح الشعبين ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.