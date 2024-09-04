الدولار يتراجع من 7.29 دينار إلى مستوى 7.20 دينار في السوق الموازية

تراجعَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية من مستوى 7.29 دينار إلى مستوى 7.20 دينار؛ لكن هذا السعر يعد مرتفعًا عن مستويات سابقة وصلت إلى 7.10 دينار.

وبشكلٍ عام.. شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية تغيرات ملحوظة، إذ تراجع سعر صرف الدولار إلى 7.20 دينار مقارنةً بالسعر السابق الذي كان 7.29 دينار، كما انخفض سعر صرف اليورو إلى 7.80 دينار بعد أن كان 7.88 دينار في وقت سابق.

أما الجنيه الإسترليني فقد حافظ على استقراره عند 8.75 دينار دون تغيير عن السعر السابق.

بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر 3 عيار 18 حوالي 423 دينارًا، بينما بلغ سعر صرف الليرة التركية 0.20 دينار.

ويعزى هذا التراجع في قيمة العملة المحلية أمام الدولار إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، الناتج عن النزاعات السياسية والاضطرابات التي أثرت سلبًا على الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي الليبي، مثل تحديد سعر الصرف والتحكم في المعروض النقدي، ساهم في تفاقم المشكلة. أسباب ارتفاع الدولار كما أن زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في ظل عدم كفاية العرض من الدينار لتلبية هذا الطلب، كان له تأثير كبير. علاوة على ذلك، تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية ساهم في ضعف قيمة الدينار، في ظل العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا، بحسبِ محللين اقتصاديين.