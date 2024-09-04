الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مناطق الجنوب الغربي

تشير توقعات مركز الأرصاد الجوية إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على بعض مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي خلال الأيام القادمة، مما قد يؤدي إلى جريان الأودية المحلية، في حين من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الشمال الغربي.

من المتوقع أن تتكاثر السحب الرعدية مساء اليوم خصوصًا في مناطق أقصى جنوب الجبل والقريات، ترهونة، مزدة، وبن وليد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة إلى غزيرة في بعض الأحيان، والرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، مع نشاط متوقع في فترة المساء، بينما ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 35-40 درجة مئوية.

ستكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع درجات حرارة قصوى تتراوح بين 30-36 درجة مئوية، بحسب مركز الأرصاد.

من المتوقع تكاثر السحب الرعدية مع سقوط أمطار متفرقة، خاصة في غات، البركت، تهالا، العوينات، وغدامس، والرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، مع ارتفاع درجات الحرارة القصوى بين 38-41 درجة مئوية.

ستتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية، فيما ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36-40 درجة مئوية، بحسب الأرصاد.