أسعار النفط تتكبد الخسائر وتفقد 5‎%‎ من قيمتها

شهدتْ أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا في جلسة تعاملات يوم الأربعاء، في ظل ترقب لاجتماع إنتاج أوبك+ وتراجع الطلب العالمي على الخام.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى قريب من 74 دولارًا للبرميل، مسجلاً 73.29 دولارًا للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ أوائل يناير، مسجلاً 69.88 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

الجدير بالذكر أن رويترز أشارت إلى أن أسعار النفط انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام تقريبًا، مسجلة هبوطًا بنسبة تجاوزت 5%؛ متأثرةً بظهور تقارير تفُيد بقرب التوصل إلى اتفاق لحل النزاع المتعلق بمصرف ليبيا المركزي، والذي كان قد أوقف إنتاج وصادرات ليبيا النفطية

وفي الأثناء.. أشار تقرير نشره موقع أويل برايس الأمريكي إلى احتمالية استمرار توقف الإنتاج النفطي في ليبيا لفترة غير قصيرة، حسب توقعاته. وأوضح التقرير الذي نشره موقع أويل برايس الأمريكي أن العوامل التي أدت إلى إغلاق الحقول النفطية هذه المرة مشابهة إلى حد كبير لتلك التي تسببت في أزمات مماثلة في الماضي، مضيفًا أن التعقيدات المحيطة بالأزمة الحالية قد تؤدي إلى تأخير حل الصراع بين الأطراف الرئيسية المعنية. وفي ختام التقرير، ذُكر أن ليبيا شهدت آخر مرة إغلاقاً كاملاً للإنتاج النفطي في عام 2020، واستمرت الأزمة حينها لما يقرب من ثمانية أشهر، مما يثير المخاوف من تكرار السيناريو نفسه الآن. وتكبدَتْ مؤسسة النفط خسارة قدرها 63% من إجمالي إنتاجها نتيجة للإقفالات الأخيرة، وإعلان حالك القوة القاهرة، محذرةً من التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الأزمة على حياة المواطنين.