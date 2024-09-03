واردات المغرب من الحبوب ترتفع بـــ15% خلال 8 أشهر

حققتْ واردات المغرب من الحبوب ارتفاعًا قدره 15 بالمئة على أساس سنوي في أول 8 أشهر من العام الحالي 2024.

وبحسبِ ما كشفتْ عنه الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني في المغرب، سجل حجم واردات الحبوب منذ يناير وحتى أغسطس أكثر من 7.3 مليون طن.

وفي التفصيل قالت الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني في المغرب إن من إجمالي الواردات 3.5 مليون طن من القمح اللين بزيادة 4% على أساس سنوي، و749 ألف طن من القمح الصلب، أي ما يُمثّل زيادة قدرها 20% على أساس سنوي

وتعتزمُ الحكومة المغربية تخصيص 16.5 مليار درهم لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق خلال السنة المالية 2025، وذلك عبر صندوق المقاصة.

وأوضحتْ الحكومة المغربية في بيانٍ أن هذا المبلغ يمثل انخفاضًا بنسبة 2.37% مقارنة بالعام المالي الحالي، مما يعكس التوجه نحو ترشيد النفقات مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ يُعتبر هذا الدعم جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ويصب ضم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأكدتْ الحكومة المغربية أن هذه الخطوة تسعى لتخفيف الأعباء عن الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرةً إلى أن صندوق المقاصة سيلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

وفي سياقٍ منفصل…. كشفت الحكومة المغربية، عن تحقيق الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا بنسبة 30 في المئة وهو أعلى مستوىً في غضون ثلاثة أعوام.