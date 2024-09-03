هل ستتمكن البعثة الأممية من حل أزمة المصرف المركزي فعلاً؟

تظلُ أزمة مصرف ليبيا المركزي إحدى العقبات الكبرى التي تقف في وجه الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد -راهنًا- وسط تحذيراتٍ دولية من عزلة مالية قد تضرب اقتصاد البلاد المنهار أساسًا… وفي هذا الصدد جاءت خطوات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كجزء من المحاولات المستميتة لحل هذه الأزمة المعقدة…لكن السؤال الأبرز يبقى قائمًا: هل ستتمكن البعثة الأممية من إسدال الستار على أزمة المركزي فعلاً، أم أن دورها سيظل محدودًا في إطار الحلول المؤقتة؟

محاولات جادة أم مجرد وساطة؟

بحسبِ محللين، تأتي جهود البعثة الأممية في وقت حرج، وذلك عبر استضافتها لمحادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى، إذ تسعى البعثة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول توافقية تنهي الانقسام داخل المصرف المركزي.

ووفقًا لما أكدتهُ البعثة…تميزت هذه المشاورات بالصراحة والجدية، وهو ما يعكس رغبة الأطراف المتحاورة في التوصل إلى حل يرضي الجميع، لكن رغم تحقيق بعض التفاهمات الهامة، يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة البعثة الأممية على ضمان تنفيذ هذه التفاهمات على أرض الواقع.، فالتحدي الأكبر يكمن في تحويل هذه التفاهمات إلى قرارات فعلية يتم تبنيها من قبل المجالس المختلفة، وتنفيذها بما يعيد الثقة إلى المصرف المركزي كمؤسسة وطنية محايدة.

وبشكلٍ عام… فإن تمكنت البعثة الأممية من تحويل هذه المشاورات إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف، فإنها قد تحقق نجاحًا كبيرًا في إعادة توحيد المصرف المركزي، وهو ما سيكون خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا مما سيسهم في تعزيز دور البعثة الأممية كلاعب فاعل في حل الأزمات الليبية، وسيوفر دفعة قوية لجهود المجتمع الدولي في إعادة بناء الدولة الليبية.

ولكن في المقابل، إذا فشلت هذه الجهود في تجاوز العقبات القائمة، فإن الأزمة قد تستمر بل وتتصاعد، مما يعزز من حالة الشك وعدم اليقين التي تسود البلاد، حسب محللين سياسيين واقتصاديين.