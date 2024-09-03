موقع أمريكي: إغلاق إنتاج النفط في ليبيا سيطول

أشار تقرير نشره موقع أويل برايس الأمريكي إلى احتمالية استمرار توقف الإنتاج النفطي في ليبيا لفترة غير قصيرة، حسب توقعاته.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع أويل برايس الأمريكي أن العوامل التي أدت إلى إغلاق الحقول النفطية هذه المرة مشابهة إلى حد كبير لتلك التي تسببت في أزمات مماثلة في الماضي، مضيفًا أن التعقيدات المحيطة بالأزمة الحالية قد تؤدي إلى تأخير حل الصراع بين الأطراف الرئيسية المعنية.

وفي ختام التقرير، ذُكر أن ليبيا شهدت آخر مرة إغلاقاً كاملاً للإنتاج النفطي في عام 2020، واستمرت الأزمة حينها لما يقرب من ثمانية أشهر، مما يثير المخاوف من تكرار السيناريو نفسه الآن.

وتكبدَتْ مؤسسة النفط خسارة قدرها 63% من إجمالي إنتاجها نتيجة للإقفالات الأخيرة، وإعلان حالك القوة القاهرة، محذرةً من التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الأزمة على حياة المواطنين.

وأوضحتْ مؤسسة النفط أن الإقفالات المتكررة تتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الإنتاج وتضر بالبنية التحتية للقطاع، مما يعرقل الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج؛ مشيرةً إلى أنَ إعادة تشغيل الحقول المتوقفة يتطلب استثمارات مالية كبيرة وجهودًا تقنية مكثفة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسة والاقتصاد الوطني.

مؤسسة النفط وفي بيانٍ بالخصوص، أشارتْ إلى أن فرقها الفنية تعمل حاليًا على تقليل الأضرار بقدر الإمكان، مع محاولة تخفيف آثارها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات.

وفي بيانٍ سابق… كشفت مؤسسة النفط عن تجاوز خسائر إغلاق النفط رالغاز في ليبيا حاجز الـ120 مليون دولار خلال 3 أيام فقط.