مصلحة الطيران المدني تبحث مع السفير البريطاني عودة الرحلات المباشرة مع بريطانيا

أخبار ليبيا 24

مناقشات مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وذلك لإعادة الرحلات الجوية المباشرة ما بين طرابلس والمملكة المتحدة.

العمل على إعادة الرحلات المباشرة

اجتمع رئيس مصلحة الطيران المدني عبدالرحمن بن يوسف مع سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، من أجل بحث سبل التعاون لإرجاع الرحلات المباشرة لاسيما في المدن التي يوجد بها الجالية الليبية بأعداد كبيرة في بريطانيا.

ووعد لونغدن بالتواصل مع الجهات المختصة في بلاده لتسهيل مهمة المصلحة بالخصوص، وأثنى على المستوى التقني المتطور والمتغيرات المهمة بالطيران المدني الليبي في مجال مراقبة سلامة الطيران وفقا للقواعد والمعايير الدولية، حسب بيان مصلحة الطيران المدني.

كما تناول اللقاء معدلات الأداء العام في تنفيذ خطط الإيفاء بالمتطلبات الدولية لرفع الحظر الأوروبي على الطائرات الليبية، وقدم مساعد رئيس المصلحة عرضا مفصلا عن المراحل المنجزة من مشروع التحول الرقمي الشامل لمعالجة متطلبات وأوجه القصور المسجلة على الطيران المدني والتي بلغت نسبة الإنجاز بها نحو 90%.

وبحسب بيان المصلحة، ناقش المجتمعون لتأثيرات السلبية للإعلانات الصادرة عن بعض الدول بشأن تدني مستوى الأمن واستمرار تصنيف ليبيا ضمن مناطق النزاع، ما يعرقل جهود إعادة الرحلات إلى المجال الجوي الليبي.

وفي سياق آخر منفصل، وقعت مصلحة الموانئ والنقل البحري مع هيئة التصنيف الملكية(RCS) اتفاقية تفويض للقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن نيابة عنها كدولة علم، وبموجب هذه الاتفاقية تم تفويض هيئة التصنيف للقيام بأعمال الفحص والمعاينات وإصدار الشهادات الإلزامية وتقـديم الخدمات للسفن والوحدات البحرية ذات الأحجام الأقل من (500) طن، المسجلة لدى مصلحة الموانئ والنقل البحري، وذلك وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO، وفقا لبيان المصلحة.

وقع الاتفاقية رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المهندس محمد سالم السيوي مع رئيس هيئة التصنيف الملكية بحضور مدير إدارة الشؤون البحرية بالمصلحة المهندس خالد الهادي الديب.

ووفقا للبيان جاء توقيع هذه الاتفاقية من باب حرص المصلحة وسعيها إلى تعدد وتنوع هيئات التصنيف المعترف بها والمعتمدة لديها، لتحقق أكبر قدر من المنافسة بينها والذي ينعكس على قدرة ملاك السفن والقطع والعائمات البحرية من الاستفادة من خدمات هيئات التصنيف على مختلف جنسياتها.