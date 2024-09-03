البعثة الأممية ترحب بالتفاهمات الأولية بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي

البعثة الأممية: ممثلو مجلسي النواب والدولة يتوصلون لتفاهمات هامة بشأن المصرف

مهلة إضافية لاستكمال المشاورات حول تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي

البعثة الأممية تشيد بالتعاون وتحذر من القرارات الأحادية

البعثة تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق توافق نهائي دون تأخير

في تطور ملحوظ لأزمة مصرف ليبيا المركزي التي طال أمدها وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية في جميع أنحاء البلاد، احتضنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاورات مكثفة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مقرها بطرابلس. هذه المشاورات، التي امتدت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، جاءت في وقت حرج يعاني فيه الليبيون من تحديات اقتصادية جسيمة، وسط تعثر النظام المصرفي وتأثيراته السلبية على ثقة المؤسسات المالية الدولية.

خلال هذه المشاورات، تم التوصل إلى تفاهمات هامة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين لمصرف ليبيا المركزي، وهو ما يمثل خطوة أولى في اتجاه حل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. ومع ذلك، وبالرغم من هذه الخطوة الإيجابية، فقد طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال المشاورات والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين المحافظ ومجلس الإدارة الجديدين.

دور الأمم المتحدة في تقريب وجهات النظر

في ظل هذه التطورات، أبدت البعثة الأممية تفاؤلها الحذر وأشادت بأجواء التعاون التي سادت المشاورات بين الأطراف المختلفة. البعثة، التي لطالما لعبت دور الوسيط النزيه في الأزمات الليبية، أكدت على أهمية الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، ودعت إلى الامتناع عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات أحادية الجانب قد تعرقل عملية التوصل إلى حل نهائي للأزمة.

تأتي هذه التفاهمات في وقت تزداد فيه الحاجة إلى جهود دولية ومحلية مشتركة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة في ليبيا. فاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي لا يهدد فقط الاستقرار المالي للبلاد، بل يعمق أيضا من مشاعر الإحباط واليأس لدى المواطنين الذين يعانون من تداعيات اقتصادية خانقة، تشمل ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وتأخر دفع الرواتب، وتعثر الخدمات العامة.

التأثيرات الاقتصادية للأزمة

لا شك أن استمرار الأزمة المصرفية له تأثيرات بعيدة المدى تتجاوز الإطار المالي لتشمل جميع جوانب الحياة اليومية في ليبيا. فقد أدت هذه الأزمة إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي، ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضا على المستوى الدولي، مما جعل من الصعب على ليبيا الحصول على الدعم المالي أو القروض من المؤسسات المالية الدولية. هذا الوضع زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع.

وفي هذا السياق، حذرت البعثة الأممية من خطورة استمرار الأزمة وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. وأكدت على أن الحلول المؤقتة والتدابير العاجلة قد تكون ضرورية لتخفيف المعاناة اليومية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الحلول المستدامة تتطلب توافقا سياسيا شاملا والتزاما حقيقيا من جميع الأطراف المعنية.

الدعوة إلى تكثيف الجهود لتحقيق توافق نهائي

وفي ختام البيان، دعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى تكثيف الجهود والتعاون البناء للتوصل إلى اتفاق نهائي دون تأخير. وأكدت على أن نجاح هذه الجهود يعتمد على الاستعداد لتقديم تنازلات متبادلة والتحلي بروح المسؤولية الوطنية.

ومع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الأطراف الليبية من تجاوز خلافاتها والاتفاق على آلية فعالة لإدارة مصرف ليبيا المركزي، أم أن الأزمة ستستمر في تعميق معاناة المواطنين وتعطيل جهود الاستقرار؟ الإجابة على هذا السؤال ستتحدد في الأيام القادمة، بناءً على نتائج المشاورات النهائية التي يتوقع أن تستكمل خلال الأيام الخمسة المقبلة.

بالرغم من التحديات، تظل الآمال معقودة على نجاح هذه المشاورات في الوصول إلى حلول توافقية تنهي أزمة مصرف ليبيا المركزي وتعيد الثقة إلى النظام المصرفي الليبي. ففي نهاية المطاف، الاستقرار المالي والاقتصادي هو مفتاح الاستقرار الشامل في ليبيا، وهو ما تسعى لتحقيقه جميع الأطراف، بما فيها بعثة الأمم المتحدة التي تؤكد التزامها بدعم العملية السياسية والاقتصادية في ليبيا.

الأفق المستقبلي وحتمية التوافق

إن التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها في هذه المشاورات، رغم أهميتها، ليست إلا خطوة أولى على طريق طويل ومعقد. الطريق إلى التوافق النهائي يتطلب المزيد من الجهود والمفاوضات، وربما أيضا تقديم تنازلات مؤلمة من جميع الأطراف. ولكن في ظل الأوضاع الحالية، يبدو أن الجميع بات يدرك أن المصلحة الوطنية تتطلب تجاوز الخلافات والبحث عن أرضية مشتركة.

وإلى حين تحقيق هذا التوافق، يبقى المواطن الليبي في انتظار النتائج التي ستسفر عنها الأيام المقبلة. نتائج قد تحمل في طياتها بوادر أمل جديد لحل الأزمة المالية في البلاد، أو ربما تستمر في تأجيج نار الخلافات السياسية والاقتصادية التي لم تعد تحتمل المزيد من التأخير.

في كل الأحوال، تبقى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من خلال دورها كوسيط وميسر، في قلب الجهود الرامية لتحقيق هذا التوافق، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والترقب. وسيكون على جميع الأطراف أن تثبت حسن نواياها وقدرتها على تجاوز العقبات لتحقيق مصلحة الوطن العليا.