محمد بعيو: لا يا أردوغان.. ليبيا ليست ميراثًا لكم

أخبار ليبيا 24

بعيو يرفض تصريحات أردوغان التي تعتبر ليبيا ميراثًا لتركيا .

انتقاد الوضع الليبي الداخلي : صراعات وانقسامات لا تعادل أهمية السيادة الوطنية .

التنديد بالاحتلال العسكري التركي لجزء كبير من الغرب الليبي .

دعوة لتأسيس حركة وطنية تهدف لاستعادة السيادة والاستقلال الليبي .

التأكيد على السيادة الليبية ورفض التدخلات الأجنبية بأي شكل.

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اعتبرت أن ليبيا ميراث لتركيا، “لا يمكن قبولها بأي شكل”. وأوضح بعيو أن “كل صراعاتنا الداخلية حول المصرف المركزي والنواب والحكومات لا تساوي قضية السيادة المنزوعة”، مشيراً إلى أن “الكارثة الحقيقية بعد سقوط الدولة الليبية هي الاحتلال العسكري التركي للغرب الليبي من مصراتة شرقاً إلى الوطية غرباً”.

وأشار بعيو إلى أن أردوغان، في احتفال بتخريج طلبة ليبيين من الكلية البحرية في إسطنبول، تحدث بتحدٍ واضح قائلاً: “إن التساؤل ماذا يفعل الجيش التركي في ليبيا هو كسوفٌ للعقل وظلم لتاريخ تركيا”، وهو ما وصفه بعيو بأنه “إهانة صريحة للشعب الليبي وسيادته”.

محمد بعيو يدعو لتوحيد الليبيين ضد الاحتلالات والتدخلات الأجنبية، مؤكدًا على أهمية السيادة الليبية ورفض تصريحات أردوغان حول ليبيا.

وأكد بعيو أن الشعب الليبي يجب أن يرفض “كل أشكال الاحتلالات والتدخلات الأجنبية، سواء كانت عسكرية أو سياسية أو أمنية”، مشدداً على ضرورة “تأسيس حركة وطنية للسيادة والاستقلال” تستخدم الوسائل السلمية لتحقيق هدفها.

واختتم بعيو بالقول: “نريد دولة ليبية ذات سيادة كاملة غير منقوصة، لا تحتلها قوات أردوغان ولا تستباح من قِبل أي قوى خارجية، ونطمح إلى أن يكون السلاح بيد المؤسسة العسكرية النظامية، وأن ينتخب الليبيون عبر صناديق الاقتراع سلطاتهم ومؤسساتهم”.